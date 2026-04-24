مدبولي: دراسة إنشاء صندوق لدعم المصانع المتعثرة بسبب الظروف الاقتصادية

دبي - احمد فتحي في الجمعة 24 أبريل 2026 02:54 صباحاً - دوت الخليج_ أعلن الدكتور مصطلى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، التنسيق مع وزارة الصناعة والبنك المركزي لحصر المصانع المتعثرة نتيجة الظروف الاقتصادية الاستثنائية، تمهيدًا لإنشاء برنامج دعم أو صندوق لإعادتها للإنتاج.

وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام جولته بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الأولوية ستكون للمصانع التي تأثرت فعلًا بالأوضاع الاقتصادية، وليس تلك المتعثرة بسبب سوء الإدارة أو قرارات غير مدروسة.

