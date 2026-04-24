نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: نستهدف جذب شركات عالمية كبرى لصناعة السيارات في مصر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 24 أبريل 2026 02:54 صباحاً - دوت الخليج_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة تعمل على جذب شركات عالمية كبرى في مجال تصنيع السيارات، مشيرًا إلى عقد اجتماع مؤخرًا لمراجعة برنامج دعم صناعة السيارات.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام جولته بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن التركيز الحالي ينصب على استقطاب شركتين عالميتين على الأقل لبدء الإنتاج في مصر بكميات كبيرة، بما يتراوح بين 100 إلى 200 ألف سيارة سنويًا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن نجاح التجارب الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ساهم في جذب استثمارات إضافية، مؤكدًا استمرار تقديم الحوافز لدعم صناعة السيارات، خاصة الكهربائية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولي: نستهدف جذب شركات عالمية كبرى لصناعة السيارات في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.