مدبولي: توجيهات رئاسية بسرعة إنشاء مركز لوجيستي عالمي للحبوب بقناة السويس

دبي - احمد فتحي في الجمعة 24 أبريل 2026 01:58 صباحاً - دوت الخليج_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وجود توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من دراسات إنشاء المركز اللوجيستي العالمي للحبوب، ليكون بمثابة مركز إقليمي لتداول الحبوب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام جولته بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم تكليف وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر بإعداد دراسة الجدوى، مع تخصيص قطعة أرض داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتنفيذ المشروع.

وأضاف رئيس الوزراء أن هناك اهتمامًا من عدة دول بالمشاركة في المشروع، مشيرًا إلى أنه سيسهم في تأمين الاحتياجات الغذائية لمصر وخلق قيمة مضافة من عمليات التداول.

