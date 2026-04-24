الاحتلال يقتحم مخيم العروب شمال الخليل
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، مخيم العروب شمال الخليل، وسط اندلاع مواجهات.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية مخيم العروب من منطقة التلة باتجاه وسط المخيم، واندلعت على إثرها مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين.
وقالت إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، تجاه منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتلال يقتحم مخيم العروب شمال الخليل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.