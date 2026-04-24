الاحتلال يقتحم مخيم العروب شمال الخليل

الاحتلال يقتحم مخيم العروب شمال الخليلاقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، مخيم العروب شمال الخليل، وسط اندلاع مواجهات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية مخيم العروب من منطقة التلة باتجاه وسط المخيم، واندلعت على إثرها مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين.

وقالت إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، تجاه منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.