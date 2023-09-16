نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ابنة أسامة أنور عكاشة: فيلم "الإسكندراني" كان حلم حياة والدي (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

صرحت ابنة الفنان أسامة أنور عكاشة، خلال المؤتمر الصحفي لفيلم "الإسكندراني" الذي عقد مساء أمس الجمعة، أن الفيلم كان حلم حياة والدها وكان يسعى لتنفيذه في أسرع وقت.

وأضافت: "أنا متأكدة أنه حزين لأن مقدرش يكمله لكن دلوقتي هو حاسس بينا وفرحنا، وأنا قولت لـ خالد يوسف أنا متأكدة أنك هطلع الفيلم زي ما والدي كان عايز بالظبط".

وقالت: "لما قعدت مع خالد يوسف لأول مرة شفت قد ايه هو متشبع بفكرة الفيلم، ومتأكدة مع فريق العمل الكبير اللى معاه هيطلعوا الفيلم حلو أوي وهيطلعوا حلم حياة أبويا بالشكل المطلوب واتمنى لهم التوفيق كلهم".

كان أحمد العوضي أعلن عن تعاقده على بطولة فيلم الاسكندراني من إخراج خالد يوسف.



أحمد العوضي بطلًا لفيلم الاسكندراني

ونشر الفنان أحمد العوضي صورة له برفقة المخرج خالد يوسف عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق قائلًا: "بسم الله توكلنا على الله، تم التعاقد على فيلم الاسكندراني للمخرج الكبير خالد يوسف، إن شاء الله فيلم يليق بكل اخواتي".



أبطال فيلم الاسكندراني

ويشارك في بطولة فيلم الاسكندراني برفقة الفنان أحمد العوضي، كلًا من: زينة، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، حسين فهمي، خالد سرحان، محمد رضوان، محمود حافظ، الفيلم مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف.

آخر أعمال أحمد العوضي

يذكر إن أخر أعمال الفنان أحمد العوضي، مسلسل "ضرب نار" والذي شارك من خلاله في الموسم الرمضاني الماضي، وشاركه البطولة: ياسمين عبد العزيز، سهير المرشدي، هشام المليجي، أحمد بدير، مها نصار، تأليف ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج مصطفى فكري.



آخر أعمال أحمد العوضي السينمائية

ويعد فيلم موسى الذي عرض في عام 2021م، أخر أعمال الفنان أحمد العوضي السينمائية، والذي قدم من خلاله دور ضابط أمن مركزي.



أبطال فيلم موسى

شارك في بطولة فيلم موسى: أحمد العوضي، كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، صلاح عبدالله، سارة الشامي، أسماء أبو اليزيد، صبري فواز، الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي.