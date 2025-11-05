ضبط أحد الأشخاص وسيدة لقيامهما بممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 نوفمبر 2025 12:32 مساءً - فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص وسيدة) بإستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظة الإسكندرية ، وبمواجهتهما إعترفا بممارستهما نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.