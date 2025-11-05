نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يؤكد أهمية زيارة رئيس قيرغيزيا لفتح آفاق جديدة للعلاقات الثنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء الرئيس صادير جاباروف رئيس الجمهورية القيرغيزية، في زيارة رسمية تعد الأولى من نوعها لرئيس قيرغيزي إلى مصر، ما يعكس أهمية المرحلة الراهنة في تعزيز العلاقات بين البلدين.

مراسم استقبال رسمية وجلسات مباحثات مكثفة

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مراسم الاستقبال الرسمية بدأت بتفقد حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين، أعقبها التقاط الصورة التذكارية للرئيسين.

ثم اصطحب الرئيس السيسي ضيفه لعقد جلسة مشاورات مغلقة، تلتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، تناولت قضايا التعاون المشترك.

التوقيع على مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون

شهد اللقاء توقيع مذكرتي تفاهم بين مصر وقيرغيزيا، في إطار دعم الشراكة بين الجانبين، وفتح مسارات جديدة للعمل المشترك في مجالات ذات اهتمام مشترك، سواء على الصعيد الاقتصادي أو التنموي أو العلمي.

السيسي: زيارة تاريخية تفتح آفاقًا جديدة

وأكد المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي رحّب بالرئيس جاباروف، مشيرًا إلى أهمية هذه الزيارة التاريخية باعتبارها خطوة رئيسية نحو فتح آفاق جديدة للعلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون بين القاهرة وبشكيك.

وأعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر إلى تطوير علاقات وثيقة مع قيرغيزيا في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم مسار التعاون الإقليمي والدولي بينهما.