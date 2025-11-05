نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل السيسي: مصر تستضيف مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار غزة نهاية نوفمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، الرئيس صادير جاباروف رئيس الجمهورية القرغيزية، في زيارة رسمية تعد الأولى من نوعها لرئيس قرغيزي إلى القاهرة، في إطار تعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للعلاقات بين البلدين.

مراسم استقبال رسمية ومباحثات موسعة

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مراسم الاستقبال شملت تفقد حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين، قبل أن يصطحب الرئيس السيسي نظيره القرغيزي لعقد جلسة مباحثات مغلقة، أعقبها اجتماع موسع بحضور وفدي البلدين، ثم التوقيع على مذكرتي تفاهم في عدد من المجالات الاقتصادية والمالية.

ورحب الرئيس السيسي بالرئيس جاباروف، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل نقطة انطلاق مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك، ومثمنًا قرار قرغيزيا افتتاح سفارة لها في القاهرة لما يمثله من دعم للعلاقات الثنائية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

بحث انخراط الشركات المصرية في مشروعات التنمية بقرغيزيا

وخلال المباحثات، شدد الرئيس السيسي على أهمية انعقاد اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، باعتبارها الإطار المؤسسي الذي يمكن البناء عليه لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة.

كما تناول اللقاء بحث إمكانيات مشاركة الشركات المصرية في مشروعات التطوير والبنية التحتية في قرغيزيا، نظرًا لما تمتلكه من خبرة واسعة في تنفيذ مشروعات كبرى داخل مصر وخارجها خلال السنوات الأخيرة.

التعاون في مجال مكافحة التطرف وتعزيز العلاقات التجارية

وتطرقت المباحثات إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية في البلدين لمواجهة الفكر المتطرف ونشر قيم الوسطية، إلى جانب بحث فرص التصنيع المشترك وتوسيع مجالات التبادل التجاري والاستثماري.

وأعرب الرئيس جاباروف عن فخره بالزيارة الأولى له إلى القاهرة، وحرص بلاده على دعم العلاقات الثنائية، مقدّمًا التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

السيسي: مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة نهاية نوفمبر

وفي سياق التطورات الإقليمية، أكد الرئيس السيسي أن مصر تواصل جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية دون انقطاع، مشيرًا إلى اعتزام مصر استضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة بنهاية شهر نوفمبر الجاري.

وشدد الرئيس على أهمية تضافر الجهود الدولية لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتحسين الوضع الإنساني في القطاع بصورة عاجلة.

جاباروف يشيد بالجهود المصرية في التهدئة

وأعرب الرئيس القرغيزي عن تقديره الكبير للدور المصري المحوري في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، والذي تُوّج باستضافة قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكدًا دعم بلاده للجهود المصرية الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما استعرض جاباروف رؤية بلاده للتطورات في آسيا الوسطى، والفرص والتحديات التي تواجهها في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية الدولية.