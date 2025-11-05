نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يثمن قرار جمهورية قرغيزيا افتتاح سفارة لها في القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء الرئيس صادير جاباروف رئيس الجمهورية القرغيزية، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لرئيس قرغيزي إلى مصر، بما يعكس اهتمام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون المشترك إلى آفاق جديدة.

مراسم استقبال رسمية ومباحثات ثنائية موسعة

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مراسم الاستقبال شهدت تفقد حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين والتقاط الصورة التذكارية، أعقبها جلسة مشاورات مغلقة بين الرئيسين، تلتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وخلال المباحثات، ناقش الجانبان فرص دعم التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار وتعزيز الروابط السياسية والتعليمية والثقافية.

توقيع مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين

وشهد الرئيسان عقب المباحثات توقيع مذكرتي تفاهم بين مصر وقرغيزيا، في إطار حرص البلدين على دعم التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات في مختلف الملفات ذات الأولوية.

السيسي يرحب بالزيارة ويثمن افتتاح سفارة قرغيزيا بالقاهرة

وأكد المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي رحّب بالرئيس جاباروف في زيارته التاريخية الأولى إلى مصر، مؤكدًا أهميتها في فتح مسارات جديدة للعلاقات بين القاهرة وبشكيك.

وثمّن الرئيس السيسي قرار جمهورية قرغيزيا افتتاح سفارة لها في القاهرة، واصفًا الخطوة بأنها استراتيجية ومؤثرة في دعم العلاقات الثنائية، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يسهم في رفع مستوى التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة.