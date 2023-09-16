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الفنان محمد رمضان يثير جدلاً واسعاً وهو يستعرض منزله في السعودية

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الرياض - محمد الاطلسي - استعرض الفنان محمد رمضان منزله الجديد في المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض، مشيرًا إلى أنه استلم بيته الجديد في البلد الأقرب إلى قلبه، داعيا الله أن يكون خير جار.

 

 

 

 

 

 

 

ونشر محمد رمضان عبر حسابه بموقع إنستجرام مقطع فيديو يستعرض فيه منزله الجديد، وعلق كاتبًا: الحمد لله امبارح وفي وقت قياسي استلمت بيتي في البلد الأقرب إلى قلبي المملكة العربية السعودية مدينة الرياض اللهم بارك هذه الأرض المباركة واحفظ ملكها وسمو ولي عهدها وحكومتها وشعبها الغالي واجعلني خير جار ثقة في الله نجاح.

 

وبدى منزل محمد رمضان في السعودية فخما ويتكون من طابقين وحمام سباحة وأكثر من غرفة، وانهالت التعليقات من جمهوره لتهنئته.

 

 

وجاءت تعليقات المتابعين كالآتي: بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن ربنا يزيدك من فضله ونعيمه يا نجم النجاح والكفاح، الله يسعدك ويوفقك ويرزقك دائما وأبدًا تستاهل كل الخير أغلى الغاليين، حبيبنا وجارنا الرائع أهلا وسهلا فيك.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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