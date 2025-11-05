نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعي.. تفاصيل كاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف دعم قطاعات البترول والطاقة، والتنمية العمرانية، والحماية الاجتماعية، وتطوير خدمات التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تعزيز الصناعة والاستثمار وتحفيز السياحة.

ويأتي ذلك في إطار خطة الحكومة لتقوية الاقتصاد الوطني ودعم البنية الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أولًا: الترخيص بعمليات بحث وتنمية البترول في خليج السويس

أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يجيز لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس. ويمثل القرار خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية ورفع معدلات الإنتاج بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز دور الشركات الوطنية في قطاع البترول والغاز.

ثانيًا: تعديل اتفاقية التمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية

وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بالتعديل الثاني لاتفاقية التمويل الموقعة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، والموجهة لدعم قطاع الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا.

ثالثًا: مد الإعفاء من رسوم الجعل لشركات الطيران حتى نهاية 2026

أقر المجلس مد الإعفاء من رسوم مقابل "الجعل" لمدة عام إضافي حتى ديسمبر 2026، لتشجيع حركة الطيران وزيادة أعداد الرحلات الوافدة لمطارات الجذب السياحي، بما يدعم قطاع السياحة الذي يُعد أحد أهم مصادر الدخل القومي.

رابعًا: طرح رخصتين جديدتين لإنتاج الأسمنت الرمادي

وافق المجلس على بدء إجراءات طرح رخصتين لإقامة مشروعات لإنتاج الأسمنت البورتلاندي الرمادي بمختلف أنواعه، بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 مليون طن سنويًا للرخصة الواحدة، ما يساهم في تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة المعروض بالسوق.

خامسًا: استعراض أداء التأمين الصحي الشامل

أحيط المجلس علمًا بتقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وموقفها المالي حتى 30 يونيو 2025. وأوضح التقرير أن إجمالي الإيرادات بلغ 69.4 مليار جنيه، بينما وصلت المصروفات إلى 17.3 مليار جنيه، بفائض مالي قدره 52.2 مليار جنيه. يأتي ذلك في إطار التزام الهيئة بتقديم تقارير دورية للحكومة والبرلمان.

سادسًا: الموافقة على بروتوكولات هيئة المجتمعات العمرانية

اطلع مجلس الوزراء على موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على إبرام بروتوكولات وعقود مع 49 جهة وشركة لتنفيذ أعمال الشبكات الأرضية وإمدادات الغاز الطبيعي، إلى جانب مشروعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ورقمنة الوثائق، بالإضافة إلى طرح قطع أراضٍ جديدة للاستثمار العقاري.

سابعًا وثامنًا: اعتماد توصيات اللجنة الهندسية لاستكمال مشروعات قومية

اعتمد المجلس التوصيات الصادرة عن اللجنة الهندسية الوزارية بشأن أوامر الإسناد أو زيادتها لاستكمال الأعمال الخاصة بعدد من مشروعات وزارات الإسكان والنقل والتعليم العالي والصناعة والأوقاف، بما يضمن الاستفادة من الاستثمارات المنفذة وعدم تعطيل المشروعات القومية.

تاسعًا: تعزيز التصنيع المحلي في قطاع الكهرباء

وافق المجلس على تعاقد الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع الهيئة العربية للتصنيع لتوريد أبراج الجهد العالي والفائق (500 – 220 – 66 ك.ف) بمنطقة كهرباء الدلتا.

كما وافق على تعاقد الشركة الفرعونية للبترول مع شركة الصناعات الديناميكية لإصلاح بعض المعدات، دعمًا لجهود توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.