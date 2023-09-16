بالأبيض.. ميريام فارس تخطف أنظار متابعيها

القاهرة - محمد ابراهيم -



شاركت الفنانة ميريام فارس متابعيها صورة جديدة لها في أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة ميريام فارس بإطلالة كلاسيكية مما نالت على إعجاب الكثير من متابعيها وأصدقائها في الوسط الفني مرتدية فستان لونه أبيض ومن الناحية الجمالية شعرها منسدلا على كتفها وواضعة ميك اب يليق بهذه الإطلالة الجذابة، وظهرت أمام شاطيء البحر.

ميريام فارس

والجدير بالذكر ان اخر أعمال الفنانة ميريام فارس اغنية "انا مش أنانية" وحققت هذه الأغنية نسب مشاهدة عالية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.



ماهي كلمات أغنية "أنا مش أنانية" ؟



حاول تختار بيني وبينها حاول، حاول

لحسن تظلمني وتظلمها حاول، حاول

خلي فقلبك وحدة وبس وحدة، وحدة

علشان تقدر بيها تحس حب وحدة

أما لو إحنا معاك الإتنين إنت مافيش عندك قلبين

أما لو إحنا معاك الإتنين إنت مافيش عندك قلبين

علشان بيها، علشان بيها وبيا تحس

أنا مش أنانية، أنانية، أنانية، أنا عايزاك ليا لوحدي

أنا مش أنانية، أنانية، أنانية، أنا ممكن أسبكوا وأمشي

أنا مش أنانية، أنانية، أنانية، أنا عايزاك ليا لوحدي

أنا مش أنانية، أنانية، أنانية، أنا ممكن أسبكوا وأمشي

قرر تبقى معاها ولا معايا

لا ماحصلش وكل ده كذب

وأنا من بعدك عمري ما أحب

مهما تقولي ومهما تعيدي

إنت لوحدك جوا القلب

أوعى تقولي كلام مش صح

لا يا حياتي كلام مش صح

إنت عايشلي وعايش بيها عايش، عايش

نصك ليا ونصك ليها عايش، عايش

كذبة عليا وكذبة عليها كذبة، كذبة

لا بترضيني ولا بترضيها صعب نحس

قاسم قلبك ليه نصين ما عشان كده محناش حاسين

قاسم قلبك ليه نصين ما عشان كده محناش حاسين

لا أنا ولا هي لا أنا ولا هي هنرضى بنص

أنا مش أنانية، أنانية، أنانية، أنا عايزاك ليا لوحدي

أنا مش أنانية، أنانية، أنانية، أنا ممكن أسبكوا وأمشي

أنا مش أنانية، أنانية، أنانية، أنا عايزاك ليا لوحدي

أنا مش أنانية، أنانية، أنانية، أنا ممكن أسبكوا وأمشي

قرر تبقى معاها ولا معايا