يوسف صلاح يتألّق في "اِسمعني شكرًا" مع سيرا إبراهيم.. موهبة استثنائيّة تكشف أسرار البدايات وتُجَدِّد حضور نجوم الفن في ذاكرته

القاهرة - محمد ابراهيم - يوسف صلاح في «اسمعني شكرًا» مع سيرا إبراهيم: محبّة لمنّة شلبي وفهد بن عفي..ويستعد لعمل جديد مع أحمد زاهر

حلّ الفنان الطفل يوسف صلاح ضيفًا على برنامج «اسمعني شكرًا» مع الإعلامية سيرا إبراهيم، حيث استعرض رحلته الفنية منذ السنوات الأولى من عمره، مؤكّدًا أنه بدأ التمثيل في سن الرابعة، فيما كانت انطلاقته الفعلية على الشاشة من خلال فيلم «من أجل زيكو» عند سن السادسة.

انطلاقة مبكرة وحلم بدأ منذ عمر الأربع سنوات

قال يوسف: «كنت أمثل منذ أن كنت في الرابعة من عمري، لكن البداية الفعلية كانت في فيلم (من أجل زيكو) وأنا في السادسة، وكان الفيلم فرصة سعيدة لنا جميعًا لأنه تناول قصة قريبة من عائلتي، كما كان السيناريو سهلًا بفضل دعم والدتي».

كريم عبد العزيز نموذج يحتذى وروح مرحة داخل الكواليس

وأضاف يوسف: «أستاذ كريم عبد العزيز كان يعاملني كابنه، وكنا نتمتع بروح مرحة أثناء التواجد في الكواليس، لكن أثناء التصوير كنا جادين للغاية. أما الأستاذ بيترا فكان دائمًا يشاركنا الضحك، وتجربتي السابقة في الإعلانات ساعدتني كثيرًا على التأقلم مع التمثيل».

منّة شلبي أنقذتني في مشهد.. وهدية ستظل ذكرى خالدة

وأشار: «أستاذة منّة شلبي كانت دائمًا داعمة لي. أتذكر مشهدًا نسينا فيه جدّي في التابوت، وكنت على وشك التعرض للأذى، لكنها ساندتني بسرعة وحرصت على سلامتي، وأهدتني هدية ما زلت محتفظًا بها حتى اليوم، لما لها من ذكرى خاصة في مسيرتي».

من الإعلانات إلى المسلسلات.. واستعداد لعمل جديد مع أحمد زاهر

أوضح يوسف: «شاركت أيضًا في مسلسل (الجسر) قبل تصوير فيلم (من أجل زيكو)، والآن أستعد للعمل مع أستاذ أحمد زاهر في مسلسل جديد يُعرض قريبًا».

رسالة تهنئة لمنّة شلبي

ووجّه يوسف تهنئته لمنّة شلبي قائلًا: «ألف مبروك بمناسبة الزواج، ونسأل الله أن يبارك لك ويسعدك دائمًا».

طموح إعلامي.. وحلم أن أصبح مثل حلمي ومكي وكريم عبد العزيز

كشف يوسف عن حلمه مستقبلًا قائلًا: «أتمنى أن أقدّم برنامجًا يجمع بين الأسئلة والتحديات، وأطمح لأن أصبح مثل أستاذ أحمد حلمي، وأستاذ أحمد مكي، وأستاذ كريم عبد العزيز».

ذكريات “الكبير أوي” وتجربة لا تُنسى

وأشار مبتسمًا: «مثلّت مع أستاذ أحمد مكي في (الكبير أوي) بدور حلقوم ابن حذلقوم، وكانت تجربة مميزة وممتعة للغاية، وأحد أجمل الأدوار التي مرّت عليّ».

الاجتهاد مفتاح النجاح.. وحفظ النصوص كاملًا

وقال يوسف عن تحضيراته: «أحرص دائمًا على حفظ السيناريو بالكامل، ومراجعة المشاهد قبل التصوير، والمذاكرة بمفردي لضمان تقديم أفضل أداء ممكن، فالاجتهاد والمثابرة هما سر النجاح».

تحية للإعلامي فهد بن عفي وتكريم سعودي

وتابع: «لقد شاركت الإعلامي فهد بن عفي في حلقة مميزة، وقد كرمني من المملكة العربية السعودية، وكانت هذه اللحظة مصدر فرح كبير لي، وأوجه له تحية خاصة: أنا أحترمه وأقدّره جدًا».

موقف طريف من الطفولة

واختتم حديثه قائلًا: «في موقف طريف، أخذت نصيبه من السيارة من خلف والدي ودورت بها السيارة بنفسي».

موهبة صاعدة تواصل مسارها بثبات

ويُعد يوسف صلاح واحدًا من أبرز المواهب الشابة في الوسط الفني، حيث جذب الأنظار بموهبته الطبيعية وحضوره اللافت، ويواصل مسيرته بخطوات ثابتة نحو مستقبل واعد.

برنامج «اسمعني شكرًا»

ويُعد برنامج «اسمعني شكرًا» من أبرز البرامج الحوارية على منصّات «يوتيوب» ومواقع التواصل الاجتماعي، محققًا نسب مشاهدة مرتفعة بفضل اختيار ضيوفه ونقاشاته الفنية والإنسانية الراقية، ويقدّم بأسلوب مهني رفيع، إعداد مروة حسن، وإخراج محمد زكريا.