اليوم.. في الثانية عشرة والنصف.. برنامج “تياترو” على القناة الثانية يستضيف فرقة المسرح المصري

القاهرة - محمد ابراهيم - “متجوزين واللا..!؟” و“الست” باكورة أعمال الفرقة في الموسم الشتوي على مسرح مصر الجديدة

تواصل القناة الثانية المصرية اهتمامها بالمسرح من خلال برنامجها الأسبوعي “تياترو”، حيث تستضيف في حلقة اليوم الأربعاء فرقة المسرح المصري في تمام الثانية عشرة والنصف، احتفاءً بانطلاق موسمها الشتوي الجديد ضمن مشروعها الإبداعي المتميز “المسرح الثري”.

برنامج “تياترو” على القناة الثانية يستضيف فرقة المسرح المصري

الحلقة من إعداد وإخراج غادة حامد وتصوير حنان عبد العزيز، وتتناول فلسفة المشروع المسرحي الذي يقوده المخرج ناصر عبد الحفيظ، والهادف إلى استعادة روح المسرح المصري الأصيل وتقديم عروض نوعية تُعيد الجمهور إلى قاعات العرض.

كلمة المخرج ناصر عبد الحفيظ عن رؤية المشروع

خلال اللقاء، تحدث المخرج ناصر عبد الحفيظ عن رؤية المشروع قائلًا: “نحن لا نُقدِّم ديكورًا للحياة، بل نُعيد صياغتها من خلال الممثل نفسه، المسرح بالنسبة لنا مساحة من الصدق الإنساني، نمنح فيها الفن حريته، ونمنح الجمهور لحظة من الدهشة الحقيقية.”

وستشهد الحلقة عرض مقاطع حصرية من عروض الفرقه، إلى جانب لقاءات مع أبطال العمل الذين تحدثوا عن استعداداتهم للموسم الشتوي، لتكون الحلقة بمثابة نافذة تلفزيونية تُعيد تسليط الضوء على المسرح المصري في ثوبه الحديث.

فعاليات الموسم الشتوي لفرقة المسرح المصري

تنطلق أولى فعاليات الموسم الشتوي لفرقة المسرح المصري مساء الخميس 4 ديسمبر 2025 على خشبة مسرح مصر الجديدة، ضمن مشروع “المسرح الثري”، الذي يواصل مسيرته في التجديد الفني والبحث عن أشكال مسرحية جديدة تعيد التواصل الحقيقي بين الفنان والجمهور.

عروض الافتتاح

ويُقدَّم خلال الافتتاح عرضان جديدان:

• في السابعة مساءً: العرض الكوميدي الاجتماعي “متجوزين واللا..!؟”

• في التاسعة مساءً: العرض الغنائي الدرامي “الست” الذي يجسد رحلة كوكب الشرق أم كلثوم مع الموسيقار بليغ حمدي في صياغة مونودرامية تعتمد على التمثيل والغناء والتعبير الجسدي.

قدمت فرقة المسرح المصري خلال العام سلسلة من المشاركات العربية الناجحة في مهرجانات كبرى، منها: مهرجان بجاية الدولي بالجزائر، مهرجان دوز بتونس، مهرجان المسرح الشبابي بالكويت، مهرجان الشباب في بغداد، كما شاركت كضيف شرف في مونديال المسرح المغاربي بليبيا، وتستعد للمشاركة في المهرجان الدولي للمونودراما بولاية الوادي بالجزائر الشهر المقبل.

وتُعد هذه المشاركات تتويجًا لمسيرة فنية حافلة تُوّجت بحصول الفرقة على جائزة مهرجان المسرح العربي وجائزة مونديال الإعلام العربي.

عرض متجوزين واللا..!؟



بطولة: ناصر عبد الحفيظ، أحمد رحومة، محمد عزت، إسلام ماكي، ياسمين الموجي، ريان هاشم، لمياء العبد، عاصم عبد الله، دينا أحمد، ميادة يحيى مساعد مخرج: نيفين خله، المخرج المنفذ: أسماء عفيفي، الدعاية: نجلاء فتحي مطبوعات محمد رجب

الإعلام: جني ناصر – وكالة ANG

الست: تأليف وإخراج: ناصر عبد الحفيظ

بطولة: رحاب مطاوع، بمشاركة: محمد عزت، أحمد رحومة، ياسمين الموجي، ميادة يحيى

تواصل فرقة المسرح المصري عروضها الشهرية في الخميس الأول من كل شهر، إحياءً لطقس حفلات كوكب الشرق أم كلثوم، ليصبح هذا الموعد تقليدًا فنيًا راسخًا لعشاق المسرح المصري الأصيل، العرض الافتتاحي كامل العدد، فيما بدأ الجمهور في حجز عروض ديسمبر مبكرًا، بعد النجاح الكبير الذي حققته الفرقة في موسمها السابق.

يذكر أن ورشة الفرقة تستقبل الراغبين في الانضمام اليها تمهيدا لتقديم عرض " فترة خطوبة " و" صباحية مباركة "