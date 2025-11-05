إعادة تشغيل محطة كار جاس لغاز السيارات بالعريش ضمن مشروعات التحول نحو الطاقة النظيفة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 نوفمبر 2025 09:40 مساءً - أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء ، عن إعادة تشغيل محطة غاز السيارات “كارجاس” بالطريق الدائري بمنطقة المساعيد بمدخل مدينة العريش الغربي بعد توقف لعدة سنوات، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الصيانة الفنية الشاملة والتطوير ورفع كفاءة المحطة، والتأكد من مطابقتها لكافة اشتراطات الأمان والسلامة التشغيلية





وقال رأفت العبد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء ، بمنطقة المساعيد ، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، للتخفيف من معاناة سائقي سيارات الأجرة والمواطنين من أصحاب السيارات الملاكي ، واستجابة من الدولة لمطالبهم بافتتاحها.

واكد صلاح سلمي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال، أن إعادة تشغيل محطة غاز السيارات" كار جاي "يأتي في إطار حرص الدولة على دعم مشروعات التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي كوقود آمن واقتصادي وصديق للبيئة.

وأشار وكيل المديرية إلى أنه تمت أعمال المعاينة والتشغيل التجريبي بحضور الجهات المختصة، للتأكد من جاهزية المحطة لاستقبال السيارات وتقديم الخدمة للمواطنين في صورة آمنة ومنتظمة، بما يساهم في تخفيف الضغط على محطات الوقود السائل وتيسير حركة التموين داخل المدينة.

ولفت" سلمي " إلى أن هذه الخطوة ضمن خطة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وشركات قطاع البترول للتوسع في خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي، وتشجيع المواطنين على استخدامه لما له من مزايا اقتصادية وبيئية، حيث يعد أحد أهم مشروعات التحول نحو الطاقة النظيفة التي توليها الدولة اهتمامًا خاصًا.