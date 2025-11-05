أنغام في سهرة غنائية راقية "غدًا" على "MBC مصر"

القاهرة - محمد ابراهيم - في سهرة فنية مميزة من قلب العاصمة السعودية الرياض، تنقل قناة MBC مصر غدًا الخميس في تمام التاسعة مساءً حفلًا استثنائيًا للفنانة أنغام، ضمن فعاليات موسم الرياض.

تفاصيل حفل أنغام على شاشة MBC مصر

وتُطل أنغام على جمهورها في هذه الليلة المنتظرة بمجموعة من أجمل وأشهر أغانيها التي حفرت مكانتها في قلوب محبيها، حيث تجمع بين الإحساس العالي والأداء المميز في حفل يُتوقع أن يشهد تفاعلًا واسعًا من الجمهور داخل القاعة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

حلقة خاصة من برنامج "يحدث في مصر"

وعقب انتهاء الحفل، تقدم القناة في الساعة الحادية عشرة مساءً حلقة خاصة من برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، الذي يواصل كعادته مناقشة أبرز القضايا والملفات العامة بأسلوبه التحليلي المميز.

موعد حفل أنغام على شاشة MBC مصر

يُذاع حفل أنغام على شاشة MBC مصر، الخميس 6 نوفمبر 2025، في تمام التاسعة مساءً.

برومو حفل الفنانة أنغام:

https://www.facebook.com/share/v/1AJDFzjQwo/

اخر اعمال انغام

وكان آخر أعمال الفنانة أنغام، «سيبتلي قلبي» التي طرحت عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، وهي أول أغنية لها بعد تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي، والفيديو كليب من إخراج عادل جمال.