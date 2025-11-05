شاهد.. مسلسل "2 قهوة" قريبًا على dmc

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرض قناة "dmc" قريبًا مسلسل "2 قهوة"، بطولة الفنان أحمد فهمي والفنانة مرام علي، في عمل درامي اجتماعي رومانسي يقدم معالجة مختلفة للعلاقات الاجتماعية المعاصرة.

قصة المسلسل

تدور أحداث المسلسل حول شخصية رئيسية تواجه سلسلة من التحديات المهنية والعاطفية، إذ يجد البطل نفسه في قلب قصة حب جديدة تقلب موازين حياته، قبل أن تعود طليقته لتعيد فتح جراح الماضي وتبدأ معها رحلة مشاعر متشابكة تجمع بين الحب والندم والصراع الداخلي.

ابطال مسلسل 2 قهوة

"2 قهوة" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين، من بينهم مي القاضي، نانسي صلاح، محسن محيي الدين، إسماعيل فرغلي، حازم إيهاب، إيهاب فهمي، أحمد الشامي، هبة الأباصيري، وعمر رياض.

