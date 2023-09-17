نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هبة مجدي تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة هبة مجدي، بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت هبة وهي ترتدي سوت باللون الازرق، ونسقت مع الاطلالة تسريحه شعر ويفي، ووضعت مكياجًا هادئًا.

ويذكر أن أعربت الفنانة هبة مجدي عن سعادتها بتقديم الجزء الرابع من مسلسل المداح، وقالت في تصريحات تلفزيونية لها:" فرحانة بسؤال الناس في الشارع عننا ولما بيعرفوا إن في جزء رابع ويشجعونا بفرح جدًا وبإذن الله يكون قوي جدًا بس لسه معرفش أي معلومات عن الورق ولكن نجاح هذه الحالة يرجع فضله بعد ربنا للمخرج أحمد سمير فرج".



تفاصيل تعرض هبة مجدي لحالة تسمم



كما تحدثت الفنانة هبة مجدي عن إصابتها بالتسمم هي وابنتها "دهب" بعد تناولهما لإحدى الوجبات السريعة من أحد المطاعم الشهيرة، حيث قالت”: "الحمد لله عدت على خير أنا لا أول ولا آخر حد يطلب وجبات سريعة لكنه درس كبير لأن أنا وبنتي تعبنا جدًا وكنت متنحة يومين وبترعش في المستشفى".

وتابعت هبة مجدي قائلة: "أنا طباخة كويسة بس بنتي بتحب الفاست فود وصممت عليه وكان درس ليها لأنها تعبت جدًا وخدنا حقن معملتش حاجة واضطرينا نروح المستشفى".

وبسؤالها عن مقاضاة المطعم الشهير أكدت هبة مجدي أن الموضوع قيد التحقيق قائلة: "الموضوع كبير معاهم بس لسه معرفش وصل لفين لكن هو درس أن الواحد يبعد عن الوجبات دي في الصيف بالذات".

ماذا قال صبحي خليل عن مسلسل “المداح”؟

أما عن الفنان صبحي خليل، فقد أكد خلال اللقاء أن “المداح” مسلسل يتحمل أكثر من جزء لأنه يحكي عن أساطير الجن وأكد أن الفنان حمادة هلال هو السبب الرئيسي لنجاح هذا المسلسل قائلًا: "حمادة هلال نفسه هادي وإحنا بنفتقد البطل اللي كده وهو مع المخرج أحمد سمير فرج سبب نجاح أجزاء المسلسل".

من هم أبطال الجزء الثالث من مسلسل “المداح”؟





يشار إلى أنه تم عرض مسلسل “المداح” الجزء الثالث والذي كان يحمل اسم أسطورة العشق في السباق الرمضاني الماضي لعام 2023، من بطولة الفنان حمادة هلال والفنانة هبة مجدي ويسرا اللوزي وخالد سرحان ودنيا عبد العزيز ومحمد رياض، حنان سليمان، هلا السعيد، رانيا فريد شوقي، محمد عز، ومن إخراج أحمد سمير فرج، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد.