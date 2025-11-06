نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لسكان الجيزة وأكتوبر.. تعرف على مواصلات المتحف المصري الكبير من رمسيس في المقال التالي

المتحف المصري الكبير، منذ الافتتاح العالمي لـ المتحف المصري الكبير في الأول من شهر نوفمبر 2025 الجاري بحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من رؤساء وملوك الدول من حول العالم، يستمر العديد من المواطنين في التوافد إلى المتحف المصري الكبير من أجل زيارة المتحف بعد الافتتاح الرسمي له.

ويزداد خلال الساعات الحالية اهتمام المواطنين والسائحين على حد سواء بالتعرف على أفضل وأسهل وسائل المواصلات المؤدية إلى هذا الصرح الحضاري العملاق، والذي يُعد الأكبر من نوعه في العالم والمخصص لعرض الآثار المصرية القديمة.

موقع متميز..ونطقة جذب للسياحة

ويُتوقع أن يصبح المتحف، بموقعه المميز في ميدان الرماية بمحافظة الجيزة، نقطة جذب عالمية ومحورًا رئيسيًا للحركة السياحية والثقافية في مصر والمنطقة.

ويتواجد المتحف في موقع استراتيجي عند بوابة الأهرامات، كما يتميز المتحف المصري الكبير بموقع فريد يجمع بين طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والطريق الدائري، ويقع على بُعد دقائق معدودة من منطقة أهرامات الجيزة.

سهولة الوصول

وهذا الموقع الاستراتيجي يجعله سهل الوصول إليه من مختلف مناطق القاهرة الكبرى والمدن المجاورة، خاصة عبر محاور رئيسية مثل طريق الهرم، طريق فيصل، محور اللبيني، وطريق الواحات المؤدي إلى مدينة السادس من أكتوبر.

محطة مثالية للزائرين

ويربط المتحف بين القاهرة التاريخية ومنطقة غرب الجيزة الحديثة، وهو ما يجعله محطة مثالية للزائرين القادمين من مختلف الاتجاهات.

طرق الوصول إلى المتحف المصري من وسط القاهرة

ويمكن الوصول إلى المتحف المصري الكبير بالنسبة للأشخاص القادمين من وسط العاصمة، عن طريق الكورنيش وشارع التحرير، حيث يعد هذا الطريق من أفضل المسارات للوصول إلى ميدان الجيزة، ومنه إلى ميدان الرماية حيث يقع المتحف.

كما يمكن استقلال مترو الأنفاق من محطة السادات بوسط المدينة إلى محطة الجيزة على الخط الثاني، ثم استكمال الرحلة بسيارة أجرة أو ميكروباص، في رحلة لا تتجاوز مدتها أكثر من عشر دقائق، وتُعد هذه الوسيلة الأكثر استخدامًا من قِبل الزوار المحليين.

طرق الوصول من رمسيس والمناطق المجاورة

أما بالنسبة للأشخاص القادمين من منطقة رمسيس، فيمكنه استقلال أتوبيس النقل العام رقم 900 الذي ينطلق من ميدان رمسيس مرورًا بميدان الجيزة وصولًا إلى ميدان الرماية، في رحلة تستغرق نحو 45 دقيقة تبعًا لحركة المرور.

كما يُمكن استخدام مترو الأنفاق من محطة الشهداء إلى محطة الجيزة، ثم متابعة الطريق باستخدام ميكروباص أو من خلال تطبيقات النقل الذكي للوصول مباشرة إلى بوابات المتحف.

طرق الوصول إلى المتحف من داخل الجيزة

وتتوفر العديد من الخيارات للوصول إلى المتحف المصري الكبير من داخل محافظة الجيزة، وذلك عبر شوارع الهرم وفيصل، حيث تمر أغلب خطوط الميكروباص والأتوبيسات بالقرب من موقع المتحف.

كما يمكن استخدام محاور بديلة مثل اللبيني وترسا لتجنب الزحام في أوقات الذروة.

طرق الوصول إلى المتحف من مدينة 6 أكتوبر

أما الزائر القادم من مدينة السادس من أكتوبر، فبإمكانه الوصول إلى المتحف خلال 15 دقيقة فقط عبر طريق الواحات ثم طريق الفيوم المؤدي إلى ميدان الرماية.

كما توجد خطوط ميكروباص وأتوبيسات عامة تنطلق من ميدان الحصري مرورًا بطريق الفيوم وصولًا إلى بوابة المتحف مباشرة، وهذا ما يجعل هذا الطريق خيارًا اقتصاديًا ومناسبًا للزائرين القادمين من تلك المنطقة.

أتوبيسات هيئة النقل العام المباشرة

وخصصت هيئة النقل العام بالقاهرة والجيزة خطوطًا مباشرة لخدمة زوار المتحف، من أبرزها أتوبيس رقم 8 من ميدان عبد المنعم رياض، وأتوبيس رقم 900 من ميدان رمسيس، وأتوبيس رقم 180 من شبرا مرورًا بفيصل والجيزة.

النقل الذكي والوصول إلى المتحف المصري

وفي إطار خطة الدولة لتسهيل الوصول إلى المتحف، تم دعم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية التي تتيح للزائر تحديد موقعه ونقطة الوصول بدقة، مع توفير ساحات انتظار واسعة للسيارات والحافلات أمام البوابات.

ومن خلال هذه المنظومة المتكاملة من الطرق ووسائل النقل، يصبح الوصول إلى المتحف المصري الكبير تجربة سهلة وميسّرة سواء للمواطنين أو السياح الأجانب.

تحول فريد في خريطة السياحة المصرية

ويُتوقع أن يشكل المتحف بموقعه القريب من الأهرامات ومرافقه المتطورة، نقطة تحول كبرى في خريطة السياحة المصرية، حيث يجسّد هذا المتحف ارتباط الماضي بالحاضر في مشهد حضاري يليق بعظمة التاريخ المصري القديم.