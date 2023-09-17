نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمهور يشيد بأغنية "حلو هالشعور" لـ رحمة رياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت النجمة العراقية رحمة رياض أحدث أعمالها الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "حلو هالشعور"، وهي الأغنية الثالثة من ألبوم " أنا اليوم ".



تفاصيل أغنية "حلو هالشعور"

وأغنية “حلو هالشعور” من كلمات محمد الجبوري والحان علي صابر وتوزيع محب الراوي، وتوزيع رقمي ل وتري، إخراج ريشا سركيس،وتم طرحها على جميع منصات التواصل الاجتماعي.

الجمهور يشيد بأغنية حلو هالشعور



وفورا من مشاركة المنشور حصلت رحمة على تعليقات كثيرة من الجمهور ونجوم الوسط الفني، وكانت من أبرز التعليقات صوت رحمة رياض من أجمل الأصوات، الأغنية عنجد كثير روووعة، الف مليوون مبروك، رحمة رياض دايما عبقرية في آدائها، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال رحمة رياض

والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة رحمة رياض أغنية "صفحة جديدة"

تفاصيل أغنية "صفحة جديدة"



والاغنية من كلمات رامي العبودي، الحان علي صابر وتوزيع محبّ الراوي، وحازت الأغنية على اعجاب الجماهير في الوطن العربي،وتصدرت الترند فور نزولها.





ما هي كلمات أغنية صفحة جديدة؟



وجاءت كلمات أغنية "صفحة جديدة " كالآتي جنت أتمني تقدر

‎وبيه هواي تفكر

‎بس الظاهر انت

‎بعمرك ماتتغير

‎شكرًا فرصه سعيدة وهذا الحب ماريده

‎لو اعرف ماكتلگ نگلب صفحه جديده

‎كله من گلبي الغشيم

‎حبك وشبعني ضيم

‎اني غلطان اعترفلك

‎جنت احبك حب عظيـم

‎يالجرحت احساس روحي

‎وعفت جرحك بالصميم

‎على كل هاي هيه

‎روح روح الله كريم

وأخيرًا فـارگتك

‎يالكل قوتي عشگتـك

‎جنت احضن بالكلمه

‎من تطلع من شفتـك