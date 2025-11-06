مسرح 23 يوليو بالمحلة يشهد عرض "حازم حاسم جدا" ضمن المواجهة والتجوال

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، فعاليات العرض المسرحي "حازم حاسم جدا"، ضمن مشرع مسرح المواجهة والتجوال، التابع للبيت الفني للمسرح بقطاع المسرح، والذي يهدف لنشر الوعي الثقافي ودعم العدالة الثقافية بالمحافظات والأقاليم، في إطار برامج وزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات التي شهدت إقبالا جماهيريا كبيرا بافتتاح معرض للفن التشكيلي والحرف اليدوية، وأعقبه عرض فني لفرقة تنمية المواهب بمسرح 23 يوليو، قدمت خلالها الفرقة الاستعراضية عددا من الفقرات الفنية، من تدريب فريدة المصري، وعمر البدري، ومن إخراج المخرج عبد الرحمن سالم، ومن بينها: صوت بلادي، تحيا مصر، وحلوة بلادي، فيما توافد الأطفال على معرض الكتب للحصول على أحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمجان، تشجيعا لهم على القراءة.

واختتمت فعاليات الليلة بتقديم العرض المسرحي "حازم حاسم جدا"، تأليف وليد يوسف، وإخراج محمد مرسي، وبحضور المخرج محمد الشرقاوي المشرف على مشروع المواجهة والتجوال ووائل شاهين مدير عام ثقافة الغربية، وتدور أحداث العرض في إطار من الكوميديا الاستعراضية التي تعكس نبض الشارع المصري في معالجة فنية جمعت بين الوعي والترفيه، وذلك من خلال بطل العمل الذي يحاول التصدي لظاهرة الفساد واستخدام السلطة في تحقيق مكاسب شخصية.

العرض المسرحي من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح، من بطولة حسن عبد الفتاح، رضا إدريس، رضوى حسن، آثار وحيد، سارة المزين، ومحمد هلالي، موسيقى وألحان محمد مصطفى، ديكور وملابس محمد هاشم، استعراضات محمد ميزو، وأشعار د. محمد مخيمر.

يذكر أن وزارة الثقافة أطلقت فعاليات المرحلة السادسة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال، خلال شهر سبتمبر الماضي، من محافظة قنا، وتلتها محافظة أسيوط، ثم محافظة جنوب سيناء، ودمياط، وتستمر فعاليات المشروع حتى يونيو المقبل، في عدد من المحافظات المصرية، فيما تختتم عروض محافظة الغربية مساء اليوم الأربعاء، على مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة، بعد جولة من العروض بدأت على مسرح المركز الثقافي بطنطا، وذلك بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة محمد حمدي، وفرع ثقافة الغربية.