أطفال الشرقية في زيارة ميدانية إلى متحف الفنون الشعبية ضمن أنشطة قصور الثقافة

القاهرة - محمد ابراهيم - نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، زيارة ميدانية إلى متحف الفنون الشعبية بمحافظة الجيزة، والتابع لأكاديمية الفنون بوزارة الثقافة.

و شارك في الزيارة عدد من رواد فرع ثقافة الشرقية، وأطفال منتدى الطفل المصري بالمحافظة، بحضور د. غادة جبارة رئيس الأكاديمية، د. سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، يوسف رأفت رئيس قسم الموسيقى بمركز دراسات الفنون الشعبية، ووفاء لبيب منسقة الفعاليات، وأعضاء لجنة المنتدى من التربية والتعليم.

استهلت الزيارة بجولة تفقدية داخل المتحف استمع خلالها الأطفال إلى تاريخ إنشاء المتحف وما يضمه من قطع تراثية نادرة تم جمعها من خلال بعثات ميدانية قام بها باحثو مركز دراسات الفنون الشعبية منذ تأسيسه عام 1957 وحتى اليوم.

و برفقة كل من د. محمد أبو العلا المشرف على مركز دراسات الفنون الشعبية ومتحف الفنون الشعبية، والفنان التشكيلي توفيق سليم، وحليمة أحمد أمينة المتحف، تعرف الأطفال على القاعات المتخصصة التي يضمها المتحف ومنها قاعة "فولكلور البحر" التي تعرض طرق الصيد في المجتمعات الساحلية وبعض أدوات الطعام والآلات الموسيقية التي تم اقتناؤها من محافظة دمياط.

كما اطلعوا على قاعة الاحتفالات الشعبية المرتبطة بدورة الحياة كالسبوع والخطبة والحنة والزواج بالمحافظات المصرية المختلفة، إلى جانب التعرف على مقتنيات قاعات الطابق العلوي.

وتواصلت الفعاليات بمشاهدة نماذج المحاكاة التراثية التي يجسدها المتحف، ومنها موكب المحمل الذي كان ينقل كسوة الكعبة المشرفة، والنماذج التي تمثل أصحاب المهن والحرف الشعبية القديمة مثل السقا والمكوجي وسنّان السكاكين وبائع العرقسوس، وغيرها، وأخيرا نموذج رحلة العائلة المقدسة ومظاهر الاحتفال بالموالد والألعاب الشعبية.

واختتمت الزيارة التي نفذت بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة الكاتب أحمد سامي خاطر، من خلال فرع ثقافة الشرقية، مع ورشة تصميم لوحات طبيعة صامتة بإشراف الفنان الدكتور مصطفى غنيم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفن والحياة بالشرقية.