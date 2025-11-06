الجمعة.. معرض "تجربة شخصية" لفناني البحيرة بقصر ثقافة دمنهور ضمن المواجهة والتجوال

القاهرة - محمد ابراهيم - تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في السادسة من مساء بعد غد الجمعة، المعرض الفني "تجربة شخصية" بقصر ثقافة دمنهور، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للمرحلة السادسة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال التابع للبيت الفني للمسرح بقطاع المسرح، في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى دعم الإبداع بالمحافظات.

و يشارك في المعرض ثمانية من فناني محافظة البحيرة الذين يقدمون مختارات من تجاربهم الفنية المتنوعة في الأساليب والرؤى، وهم: سهيلة جمال، ندى مخلص، إسراء حسام، إيمان عبد المحسن، سلسبيل محي الدين، تقي عادل، دينا أشرف، وأمنية السيد.

و ينفذ المعرض تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ومن خلال الإدارة العامة للفنون التشكيلية برئاسة فيفيان البتانوني، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة محمد حمدي، وفرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني.

ويأتي المعرض في إطار جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة لدعم الفنانين التشكيليين بالمحافظات، وتمكينهم من عرض تجاربهم الفردية ومقترحاتهم البصرية أمام الجمهور، وتستمر فعاليات المعرض حتى يوم 11 نوفمبر الجاري.