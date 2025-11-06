عروض تراثية وورش متنوعة في ثاني أيام برنامج المواطنة بالمنيا

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن برامج وزارة الثقافة المنفذة بالتعاون مع محافظة المنيا، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، شهدت مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية بقرية بني حرام، استمرار فعاليات القافلة الثقافية والفنية لليوم الثاني، ضمن برنامج المواطنة والانتماء الذي يهدف إلى زيادة الوعي الثقافي والفكري للأطفال والشباب.

و استهلت الفعاليات بلقاء توعوي بعنوان "الإسعافات الأولية" تحدث خلاله علاء عادل، عن أهمية سرعة التدخل لمنع حدوث مزيد من الإصابات أو تدهور حالة المصاب، كما أوضح كيفية التعامل مع بعض الحالات الطارئة مثل الحروق البسيطة، الغرق، الأزمات القلبية، وإصابات الأذن.

أعقب ذلك ورشة اكتشاف مواهب في مجالات الغناء، والإلقاء الشعري، وغيرها.

وتواصلت الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي بإدارة جمال عبد الناصر، وفرع ثقافة المنيا برئاسة رحاب توفيق، ومن خلال بيت ثقافة ديرمواس، مع ورشة تصميم لوحات فنية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير تدريب ناهد محمد ونجوى أحمد، كما تم الإنتهاء من تصميم الجدارية المتعلقة بالمتحف تحت إشراف إيهاب نادي.

وفي إطار تمكين المرأة ودعم المهارات الحرفية، استكملت كل من فاطمة محمود وصفاء إبراهيم، ورشة المشغولات اليدوية بالخرز، واستمر توافد الجمهور على معرض الكتاب الذي يضم أحدث إصدارات الهيئة بأسعار مخفضة للجمهور.

واختتم اليوم بعرض فني لفرقة ملوي للفنون الشعبية بقيادة المدرب محمد شحاتة، تضمن فقرات استعراضية مستوحاة من الفلكلور الشعبي منها العصاية، التنورة، وأمانة يا مراكبي، بحضور محمد سامي مدير المدرسة، علي شاكر شلقامي وكيل المدرسة، غادة أحمد مدير مركز المعلومات بالوحدة المحلية ببني حرام، عمرو الجبالي مدير مركز الشباب، وعدد غفير من أهالي القرية.