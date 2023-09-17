نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عادل إمام يتصدر محركات بحث جوجل.. ما علاقة منه عدلي القيعي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الزعيم عادل إمام تريند محركات بحث جوجل، فور تصريحات الشاعرة منه عدلي القيعي.

وظهرت الشاعرة منه عدلي القيعي مع الاعلامي معتز الدمرداش في برنامج ضيفي على قناة الشرق الأخبار.

وتحدثت منة عدلي القيعي ولأول مرة تفاصيل مكالمة هاتفية جمعتها بالزعيم عادل إمام.



بما نصح الزعيم عادل إمام منه عدلي القيعي؟

وأضافت: "عادل إمام نصحني بالتفرغ لكتابة الأغنيات والابتعاد عن مجال الإعلانات".



وتابعت: "لم أتوقع نجاح أغنية 6 وشوش، فتفاجأت من ردود الأفعال، فأنا متعودة أعمل إعلان أشوفه في التليفزيون ففكرة أن فيه أغنية اسمعها في كل مكان دي كانت جديدة بالنسبة لي".



وقالت:" كنت قاعدة يوم في البيت فجالي اتصال من رقم بلغني صاحبه أنه عادل إمام".



وواصلت: "قالي إنه بيسمع الأغنية وحافظها ودور على اللي مين اللي كاتب كلماتها ومتخيلتش أنه تكون بنت وفي سنك، وسألني أنتي بتشتغلي إيه؟ قولتله في الإعلانات".



لهذا السبب منة القيعي تأخذ بنصيحة الزعيم عادل إمام

واختتمت: "قالي اتركي اللي أنتي بتعملي وركزي في الحتة دي، وشوفي أنتي ممكن تتفوقي في أي لون؟ ومتشتتيش عقلك وخدت بنصيحته فعلا".

آخر أعمال منه عدلي القيعي

والجدير بالذكر آخر أعمال الشاعرة منه عدلي القيعي أغنية اختياراتي مدمرة حياتي، للنجم أحمد سعد، ضمن أحداث فيلم" مستر إكس "، وتربعت الأغنية على عرش الساحة الفنية، وتصدرت الترند فور نزولها.

