نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فراج عن هجوم الجمهور عليه بسبب دفاعه عن داليا شوقي: "في فرق بين وجهة النظر والتجريح" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان محمد فراج، الرد على لهجوم الذي تعرض له بعد دفاعه عن الفنانة داليا شوقي عن دورها في مسلسل "سفاح الجيزة" وذلك عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب محمد فراج علي صفحته الشخصية: "بعد مساء الفل، فوجئت بعدد كبير من أصدقائي بيقولوا لي (مزعل الجمهور ليه يا فراج)، بصراحة استغربت من السؤال، أنا بقالي 15 سنة ممثل عمر ما حصل إن اتقال عني جملة زي دي".

وتابع حديثة قائلا: "القصة باختصار، أنا كنت في العرض الخاص لفيلمي، واتسألت من برنامج محترم عن ردي على إشاعة انفصالي عن بسنت وانتقاد أداء داليا شوقي، ورغم أن لا الوقت ولا المكان يستحملوا الكلام دا لأننا بنحتفل بالفيلم، لكن احتراما للإعلام بشكل عام جاوبت، بس زي ما كلكم عارفين أن صيغة السؤال بتتحذف في المونتاج، والخبر اللي بينتشر هو الإجابة فقط لا غير".

وأضاف محمد فراج: "السؤال كان "إيه ردي على حملات الإهانة والتجريح"، فأنا قولت إن ده ماينفعش ناخده بجدية، لكن ماكنتش بتكلم على الجمهور بشكل عام إطلاقا، أنا متأكد إن جمهوري اللي بنى اسم محمد فراج فاهم معنى كلامي كويس، وعارف إن فيه فرق بين الرأي حتى لو سلبي، وبين الشتيمة، فيه فرق بين وجهة النظر والتجريح، ومتأكد كمان أن جمهوري عارف أن مستحيل أحجر على رأيه".

وأكمل محمد فراج قائلا: "ياريت دايما الحكم على أي موقف أو رأي يكون بنظرة شاملة مش من خلال سطرين متاخدين من مانشيت على فيسبوك أو من فيديو اتعمل له مونتاج".

وأختتم محمد فراج حديثة قائلا: "معلش طولت عليكم، بس ممكن اللي حصل دا فرصة لتأكيد امتناني الدائم بأراء الجمهور، وإني بستفيد من النقد والملاحظات زي ما ببقى سعيد بالإشادات، بحبكم وشكرا على دعمكم ليا من بداية مشواري".

وفي نفس السياق بدأ الأزمة عندما علق محمد فراج في هامش العرض الخاص لفيلمة الجديد "فوي فوي فوي" علي حملة الانتقادات التي تعرضت لها شقيقة زوجته الفنانة داليا شوقي عن أدائها في مسلسل "سفاح الجيزة"، وقال محمد فراج خلال لقائه بشاشة et بالعربي: “مفيش حد من اللي اتكلم بيفهم في الشغلانة كلها أكونتات وهمية وفيك وتحس انهم واخدين فلوس.. الناس دي هتتكلم ليوم الدين والمهم ان القافلة تسير”

أحداث فيلم فوي فوي فوي

تدور قصة فيلم ڤوي ڤوي ڤوي، حول حسن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته ويعمل حارس أمن، ثم يخدع نفسه بطريقة ما لينضم إلى فريق كرة قدم أعمى يقترب من لعب كأس العالم في أوروبا، ثم يلتقي في هذه الرحلة بالعديد من الشخصيات ويدخل في عدة مغامرات مثيرة وخطيرة.