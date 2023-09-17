حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 سبتمبر 2023 01:31 مساءً - يُسلط الحصاد الأسبوعي لوزارة الثقافة، الضوء على بعض الجهود المبذولة لنشر الفكر والابداع والمعرفة بين أبناء الوطن، إلى جانب إلقاء الضوء على جهود تأكيد ريادة قوة مصر الناعمة والتي جاءت كالتالي:

• وزيرة الثقافة المصرية تُشارك في افتتاح "منتدى بكين الثقافي"

شاركت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، في افتتاح فعاليات الدورة الثانية من "مُنتدى بكين الثقافي"، والذي يعتبر منصة دولية لتبادل الخبرات التنموية وتسريع التبادل الثقافي، وتدور فعاليات الدورة الثانية منه حول موضوع "توريث ثقافة متميزة وتعزيز التبادل والتعاون الثقافي" ويستمر على مدار يومين ، حيث القت وزيرة الثقافة كلمة خلال فعاليات المنتدي

• وزيرة الثقافة تلتقي نظيرها الصيني لمناقشة التعاون المُشترك بمجالات الصناعات الإبداعية وصون التراث ونقل الخبرات وإقامة الأنشطة التبادلية

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، هيو هيبنج، وزير الثقافة والسياحة بجمهورية الصين الشعبية، وذلك ضمن برنامج مشاركتها الرسمية بافتتاح فعاليات الدورة الثانية من "مُنتدى بكين الثقافي 2023"، والمقام بالعاصمة الصينية بكين و تناول اللقاء: مناقشة أطر التعاون المُشترك بعدد من المجالات الثقافية والفنية ، والتي يجدر التركيز عليها خلال الفترة المقبلة ضمن فعاليات "التقاء الفنانين على طريق الحرير"، ومنها الصناعات الثقافية والإبداعية، وحفظ وحماية التراث الثقافي، ونقل الخبرات، وإتاحة برامج التدريب المشتركة بالمجالات المتنوعة، إضافة إلى مناقشة استمرار تنفيذ مجموعة من المشروعات والأنشطة الثقافية والفنية القائمة.

• وزيرة الثقافة تلتقي عُمدة بكين وتبحث تكثيف التعاون الثقافي بين البلدين

ضمن زيارتها الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، والمشاركة في فعاليات الدورة الثانية من "منتدى بكين الثقافي "، التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية، ين يونج، عُمدة بكين، بحضور السفير عاصم حنفي، السفير المصري لدى جمهورية الصين الشعبية، حيث ناقش اللقاء عددًا من الموضوعات المتعلقة بتكثيف التعاون المشترك بين البلدين، في مجالات حفظ وحماية التراث الثقافي، وتنمية الصناعات الثقافية والإبداعية، أضافة إلى مناقشة تنفيذ مجموعة من المشروعات والأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة المزمع إقامتها خلال الفترة المقبلة.

• عرض "باليه أوزوريس" في ختام عام التبادل الثقافي الإنساني بين روسيا ومصر

ضمن الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا، وتحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ، اختتمت فعاليات عام التبادل الثقافي الإنساني بين البلدين على مسرح "البولشوي "بالعاصمة الروسية موسكو، حيث تم تقديم عروض باليه "أوزوريس "، و أقيم معرض للحرف التراثية.

• وزيرة الثقافة تشهد ختام "عام التبادل الإنساني المصري الروسي" ‏بالعاصمة موسكو وتقوم بجولة بمتحف الدولة التاريخي و"جاليري تريتياكوف"

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ، بالعاصمة الروسية موسكو، ختام فعاليات "عام ‏التبادل الإنساني بين مصر وروسيا"، الذي عُقد تحت رعاية ‏الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والرئيس الروسي، فلاديمير ‏بوتين، واستهلت وزيرة الثقافة زيارتها لموسكو بجولة بمتحف الدولة التاريخي الروسي، كما زارت وزيرة الثقافة، "جاليري تريتياكوف الوطني" وهو متحف للفنون التشكيلية في مدينة موسكو.

• الاوبرا تبدا فى تسجيل المشاركين بمسابقة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 32

بدات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ورئيس مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية"، وتحت إشراف المايسترو هاني فرحات مدير المهرجان تسجيل الراغبين فى المشاركة بمسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي للشباب، ومسابقة الارتجال في العزف على آلات(القانون، العود، الكمان، الناي، التشيللو)، ومسابقة التوزيع الموسيقي الأوركسترالي المقامة على هامش مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الثاني والثلاثين، والذي يُعد أحد أبرز الفعاليات الموسيقية في العالم العربي.

• "بيت المسرح " يفتح باب التقدم لورشة "مسرح الطفل" بالإسكندرية

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، يبدأ البيت الفني للمسرح، برئاسة المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، في تلقي طلبات التقدم للمشاركة فى ورشة "مسرح الطفل" .

حيث تبدأ فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت، في تلقي طلبات التقدم للمشاركة بالدفعة الثانية من ورشة "مسرح الطفل" المجانية، وذلك ابتداءً من اليوم الأحد ١٠ سبتمبر وحتى ١٧ سبتمبر الجاري، بمسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، من الثالثة مساء وحتى الثامنة مساء .

• القومي لثقافة الطفل يتوجه بقافلة "عيالنا" لأطفال الحدود والجنوب بالتعاون مع الشباب والرياضة

تحت رعاية وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، توجهت قافلة المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف، التي تُقام تحت شعار "عيالنا" إلى المدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية، لتقديم الخدمات الثقافية والترفيهية لأبناء المناطق الحدودية ومحافظات الجنوب، والبالغ عددهم 650 طفلًا وطفلة في المعسكر الصيفي، من محافظات أسوان والأقصر وسوهاج وأسيوط وقنا والوادي الجديد والمنيا وبنى سويف والفيوم والواحات والبحر الأحمر، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب، وذلك على مدار يومي 11 و12 سبتمبر.