نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاءات توعية متنوعة في قصور الثقافة بالقليوبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان عددا من اللقاءات التثقيفية والتوعوية بمحافظة القليوبية، في إطار برامج وزارة الثقافة بالمحافظات.

وشهدت مدرسة مشتهر الإعدادية للبنين، لقاء بعنوان "آليات الوساطة الشعبية كموروثات ثقافية في حل الصراعات المجتمعية الريفية"، ناقش خلاله د. محمد المنشاوي، مدرس القانون الجنائي بمركز البحوث الاجتماعية والمشرف المساعد بمقر المركز، مفهوم الوساطة الشعبية موضحا دورها في فض النزاعات داخل المجتمعات الريفية، باعتبارها إحدى الموروثات الثقافية الأصيلة التي ساهمت في الحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي.

كما أوضح الآليات التي تدار بها مجالس الوساطة، ودور الشخصيات ذات المكانة الاجتماعية في تحقيق الصلح، مؤكدا على أثرها الإيجابي في تعزيز ثقافة التسامح والتفاهم بين أبناء المجتمع.

جاء اللقاء ضمن أنشطة الإدارة العامة لثقافة القرية، برئاسة د. بدوي مبروك، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، ونفذ من خلال بيت ثقافة طوخ.

و استمرارا للأنشطة المنفذة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، ومن خلال فرع ثقافة القليوبية، برئاسة الفنان ياسر فريد، أقام بيت ثقافة شبين القناطر محاضرة توعوية بعنوان "التنمر وأساليب مواجهته"، بمدرسة فاطمة الزهراء الثانوية، استعرض خلالها الشيخ عمر قرطام، أشكال التنمر وأسبابه وآثاره السلبية، مؤكدا أهمية تضافر جهود الأسرة والمدرسة لمواجهته وتعزيز قيم الاحترام والتعاون بين الطلاب.

وفي بيت ثقافة سنديون أقيمت محاضرة بعنوان "الآثار وعظمة القدماء المصريين"، ناقش خلالها د. عزت شريف، مدير عام سابق بوزارة الآثار، عظمة الحضارة المصرية القديمة وما تركته من إرث حضاري وإنساني خالد، كما تحدث عن أبرز القطع الأثرية الفريدة بالمتحف المصري الكبير.

هذا واستمرت فعاليات دوري المكتبات بكل من بيت: ثقافة طو، شبرا شهاب، سنديون، والخانكة، من خلال لقاءات تثقيفية وورش فنية تعبر عن الأصالة والهوية، فيما شهد قصر ثقافة بنها تواصل فعاليات ورشة تفصيل الملابس مع المدربة منى محفوظ.