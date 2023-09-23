ختام مؤتمر الآثار والتراث الحضاري فـي الوطن العربي بالمغرب

الرباط ـ العُمانية: أوصى مؤتمر الآثار والتراث الحضاري في الوطن العربي إلى إعداد مشروع عربي مشترك في مجال التراث الأثري، وذلك في ختام دورته الـ 26 الذي عقدته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألسكو)، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية، في موضوع (التراث الثقافي في السياسات الوطنية للبلدان العربية)، بمدينة فاس في المغرب امس الأول. ودعت التوصيات التي صدرت في اختتام أعمال المؤتمر، إلى التواصل مع الدول العربية والشركاء المعنيين كافة لوضع هذا المشروع موضع التنفيذ، وبذل المزيد من الجهود لتعزيز التوعية بأهمية الآثار والتراث الحضاري في الوطن العربي، فضلًا عن الدعوة إلى إعلان إطلاق (سجل التراث العمراني العربي) من قبل منظمة (ألكسو)، بهدف العناية بالتراث، وتصنيفه تراثًا عربيًّا مشتركًا. وأوصى المشاركون بضرورة بذل المزيد من الجهود للتعريف بمدينة القدس وتراثها الأثري عبر مختلف الوسائط الرقمية والمنشورات والمؤسسات العلمية الخاصة بمجال التراث والثقافة، تكريسًا للهوية العربية الإسلامية لهذه المدينة. ورحّب المشاركون بطلب دولة قطر استضافة الدورة الـ27 للمؤتمر القادم، على أن يتم تحديد تاريخ انعقاده بالتنسيق معها والدول العربية الأعضاء.

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