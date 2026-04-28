وزير الخارجية: تعزيز التعاون مع روسيا ودعم المسار الدبلوماسي لحل الأزمات

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 أبريل 2026 02:11 صباحاً - دوت الخليج_ استقبل بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، نيكولاي باتروشيف، مساعد رئيس روسيا الاتحادية، يوم الاثنين، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الرؤى حول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد عبد العاطي، خلال اللقاء، اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية التي تجمعها مع روسيا، معربًا عن الحرص على مواصلة الدفع بأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والعمل على تنفيذ مخرجات الزيارة التي أجراها إلى روسيا الاتحادية، والارتقاء بمستوى العلاقات، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأشاد بالتقدم المحرز في عدد من المشروعات الاستراتيجية المشتركة، وعلى رأسها مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، مؤكدًا التطلع إلى جذب مزيد من الاستثمارات الروسية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية.

كما تبادل الجانبان الرؤى بشأن التطورات في منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض الوزير الجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر لاحتواء التصعيد، ودعم المسار التفاوضي الأمريكي–الإيراني، مؤكدًا أن الحلول الدبلوماسية تمثل الخيار الأمثل لتجنب اتساع رقعة الصراع.

وأشار إلى تداعيات الصراع على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة، وزيادة معدلات التضخم، وارتفاع تكاليف الغذاء، إلى جانب اضطراب سلاسل الإمداد والتجارة والسياحة.

من جانبه، أعرب مساعد الرئيس الروسي عن تقديره للقاء عبد الفتاح السيسي، مثمنًا العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين مصر وروسيا، ومؤكدًا التطلع إلى دفع أطر التعاون المشترك إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

