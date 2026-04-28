الاحتلال يواصل اقتحاماته في القدس

الاحتلال يواصل اقتحاماته في القدستواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم، اقتحام مخيم قلنديا وبلدتي الرام وكفر عقب شمال القدس المحتلة، واعتقلت أكثر من 35 فلسطينياً، وداهمت وخربت عدداً من المنازل وممتلكات المواطنين.

وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال تواصل اقتحامها للمناطق الثلاث منذ ساعات الفجر الأولى، حيث نفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة للمنازل، وحولت عدداً منها إلى ثكنات عسكرية بعد إجبار سكانها على إخلائها، بالتزامن مع إطلاق طائرات مسيرة وانتشار عسكري مكثف.

وأضافت المحافظة، في بيان، أن الاقتحام أسفر عن عدة إصابات، بينها إصابات بالرصاص الحي وأخرى نتيجة الاعتداء بالضرب، إلى جانب عشرات حالات الاختناق، في ظل إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز داخل الأحياء السكنية.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة، واحتجزت عشرات المواطنين، إلى جانب تنفيذ تحقيقات ميدانية داخل المنازل، في وقت أغلقت فيه عدداً من الطرق والمداخل، ما أدى إلى شلل شبه كامل في الحياة العامة.

كما أخطرت قوات الاحتلال بهدم عشرات المنشآت السكنية والتجارية في محيط الاقتحام، في تصعيد متزامن مع العمليات العسكرية الجارية في المناطق الثلاث.

وأكدت محافظة القدس أن الاقتحام لا يزال متواصلاً، في ظل تعزيزات عسكرية إضافية وتصعيد ميداني يشمل كامل المحيط الشمالي لمدينة القدس.

وأدانت هذا التصعيد وما رافقه من انتهاكات بحق المواطنين، محذرة من تداعياته الخطيرة، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات.