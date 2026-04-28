تدشين سيارات باوجون الصينية بصنعاء

تدشين سيارات باوجون الصينية بصنعاءدشنت شركة ستار لاند هايبرد للتجارة اليوم بصنعاء، المنتج الجديد والأحدث في السوق من سيارات باوجون الكهربائية الصينية.

وفي حفل التدشين الذي حضره نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية الاستاذ محمد محمد صلاح، تم استعراض أنواع ومواصفات السيارات ومزاياها التي تجمع بين القوة والحداثة وتناسب ظروف البلد من حيث الخطوط والاسعار، بالاضافة الى ما ما يلزم هذه السيارات من صيانة في الوكالة.

وأوضح مدير عام شركة ستار لاند هايبرد للتجارة علي راقع، أن السيارات تمتاز بكفاءة عالية من حيث القوة والمدى الطويل والبطارية، حيث أن بعض السيارات الموجودة تقطع مسافة 600 كيلو متر بالشحن الكهربائي لمرة واحدة فقط، وأن هذه ميزة جديدة تمثل نقلة نوعية في عالم السيارات الكهربائية.

وأشار الى أن مواصفات هذه السيارات ركزت على عوامل مهمة تلبي احتياجات السوق خاصة الفئة المتوسطة حيث تمتاز بمواصفات تقنية عالية، داعيا العملاء الاستفادة من العروض التخفيضات التي اطلقتها الشركة بمناسبة الافتتاح.