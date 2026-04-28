تراجع الأسهم الأوروبية
أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على تراجع، اليوم، في مستهل تعاملات الأسبوع، مع ترقب المستثمرين سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية، فيما حدت المخاوف بشأن تعثر المحادثات الأمريكية الإيرانية من الإقبال على المخاطرة بعد ارتفاع أسعار النفط الخام.
ومع صعود الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية بدعم من قطاع التكنولوجيا، تعرضت الأسهم الأوروبية لضغوط، لا سيما في ظل اعتماد الاقتصاد الأوروبي بدرجة أكبر على الطاقة، فضلا عن إشارات من عدة شركات إلى تأثر أرباحها بالحرب مع إيران.
وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا بنسبة 0.3 بالمئة عند 608.84 نقطة، بعد أن أنهى الأسبوع الماضي على خسارة بلغت 2.5 بالمئة، منهيا سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع.
وكانت أسهم شركات التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية الأساسية الأكثر ضغطا على مؤشر ستوكس 600، بعد تراجعها بنسبة 1.3 بالمئة و0.5 بالمئة على التوالي.
