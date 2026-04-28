يونايتد ينتزع المركز الثالث في البريميرليغ

يونايتد ينتزع المركز الثالث في البريميرليغانتزع مانشستر يونايتد المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوزه على ضيفه برنتفورد بهدفين مقابل هدف يوم الاثنين ضمن منافسات الجولة 34 من عمر "البريميرليغ".

وتقدم مانشستر يونايتد بهدفين في الشوط الأول عن طريق البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 11 ثم أضاف المهاجم بنيامين شيشكو الهدف الثاني في الدقيقة 43، قبل أن يقلص ماتياس يانسن النتيجة للزوار مع بقاء 3 دقائق على نهاية الحصة الثانية.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول في المركز الرابع، وبفارق تسع نقاط خلف مانشستر سيتي الوصيف الذي لعب مباراة أقل، وعلى الجانب الآخر تجمد رصيد برنتفورد عند 48 نقطة في المركز التاسع.