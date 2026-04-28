تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان

تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنانصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءاته وغاراته على جنوب لبنان خلال الساعات الماضية، في خرق للهدنة التي بدأت في 16 أبريل الجاري لمدة عشرة أيام، قبل أن يتم تمديدها في 24 من الشهر ذاته لثلاثة أسابيع.

وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، بأن قصفا مدفعيا استهدف بلدتي زوطر الشرقية والغربية، تزامن مع غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية على طريق النهر في بلدة زوطر الشرقية، أعقبها غارة جوية للطيران الحربي على البلدة ذاتها.

وفي السياق، تعرضت بلدة يحمر الشقيف لقصف مدفعي متقطع، فيما شن الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة مجدل سلم، كما نفذ الكيان الإسرائيلي عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف بلدة البياضة، إلى جانب تنفيذ تفجير في بلدة رب ثلاثين.

وشن الطيران الإسرائيلي أيضا غارات على دفعتين استهدفت بلدة الغندورية، كما استهدفت غارات جوية المنطقة الواقعة بين بلدتي المالكية والشعيتية جنوب مدينة صور، ونفذ الطيران الحربي سلسلة غارات استهدفت بلدات ياطر بغارتين متتاليتين، وكفرا بغارة، وطالت غارة أطراف بلدة الجميجمة.

كما استهدف القصف المدفعي أطراف بلدة المنصوري في قضاء صور، فيما نفذت قوات الاحتلال تفجيرا في بلدة الطيبة بقضاء مرجعيون.

وفي تطورات متصلة، شن الطيران الإسرائيلي غارات على بلدات الصوانة ومجدل سلم وتولين، بلدة فرون لغارة جوية لم ينفجر صاروخها، في حين استهدفت المدفعية أطراف بلدة كفرشوبا بعدد من القذائف.

وكانت قوات الكيان الإسرائيلي نفذت فجر اليوم عمليات تفجير لمنازل بين بلدة يارون ومدينة بنت جبيل.