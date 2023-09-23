«شمس جودك» جديد الشاعر سعيد الهنداسي

صحار ـ من إبراهيم الفارسي:

أنتهى الشاعر سعيد الهنداسي من إنجاز عمله الغنائي بعنوان (شمس جودك) العمل من ألحان وتوزيع أمير عوض وفي الاشراف الفني الدكتور عمار آل إبراهيم، فيما قام بأداء العمل غنائيا كل من الفنانين احمد القطيطي وعبيد النوفلي وناجي القطيطي، وتم تنفيذ العمل في استوديو أوال. وحول تفاصيل هذا العمل الفني يقول (الهنداسي): حاولنا من خلال أغنية (شمس جودك) إبراز الفنون العمانية الموسيقية فتم إدخال فن (الرزحة) وفن (الزامل) في كلمات الأغنية اعتزازا بهذا الموروث الفني العريق الذي تزخر به سلطنة عمان. وعن أعماله القادمة أضاف: هناك مشاركة وطنية بأوبريت غنائي بمناسبة العيد الوطني 53 المجيد بمشاركة مجموعة من الأسماء الفنية، حيث جار العمل على وضع الافكار النهائية له بمشاركة شعراء من سلطنة عمان. الجدير بالذكر أن الشاعر سعيد الهنداسي قدم العديد من الأعمال الوطنية والاجتماعية وعددا من الأغاني الرياضية والأوبريتات المسرحية في مناسبات مختلفة.

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