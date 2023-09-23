بدء أولى فعاليات المنتدى الثقافـي المشترك بولاية صور

صور ـ العُمانية: انطلقت امس الأول أولى فعاليات ومناشط المنتدى الثقافي المشترك بولاية صور بتنظيم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة في إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الشرقية بالشراكة مع العديد من المؤسسات الثقافية والتعليمية بالولاية. وتستهدف فعاليات المنتدى الفئة العمرية من 15 إلى 25 سنة، وجاءت أولى الفعاليات في حلقة عمل حول أساسيات الكتابة الأدبية قدمها الدكتور سالم بن سعيد العريمي الذي تطرق إلى عدة محاور منها أهمية الكتابة وأسس الشروع إليها وأساسيات العمل الأدبي وعناصره. وقال خالد بن حمد العريمي المدير المساعد بإدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الشرقية إنَّ هذا المنتدى يأتي من منطلق الحرص الذي توليه وزارة الثقافة والرياضة والشباب بالأنشطة والفعاليات الثقافية والاجتماعية بهدف دعمها وتوفير كافة السبل للرقي بها، وتأكيدًا على أهمية الشراكة المجتمعية في المجال الثقافي والأدبي. الجدير بالذكر أنَّ المنتدى يتضمن على العديد من المناشط والفعاليات الثقافية، ويستمر حتى 29 من الشهر الجاري.

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