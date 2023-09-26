خاص لـ "دوت الخليج الفني" محمود عامر يكشف تفاصيل مسرحية "مفتاح الكنز"

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف الفنان محمود عامر، عن أحدث أعماله المسرحية الجديدة، والتي تحمل اسم “مفتاح الكنز” لافتًا إلى أنه سعيد جدًا بتجربته في المسرحية.

وقال في تصريح لـ “دوت الخليج الفني” إن وكواليس العمل كانت ممتعة وأتمنى أن ينال العمل على إعجاب الجمهور.

وأشار إلى أن لمسرحية بمشاركة وائل ابراهيم، محمد خليل، هناء سعيد، عبد الناصر ربيع، حمزه عبد الله، هدير طارق، مخرج منفذ عمرو عبده دياب، ديكور أسماء نبيل، تصميم وتنفيذ ملابس وماسكات حنا حبشي، مهندس صوت اسلام عبد السلام، فوتوغرافيا عادل صبري،استعراضات أشرف فؤاد، الاشراف العام احمد شحاتة، اشعار ايمن النمر، ألحان إيهاب حمدي، تأليف عبد الرحيم الصياد، اخراج محمد علي حسن.



وقال إنه يجسد شخصية الحكيم، وسوف يتم عرض المسرحية في مصر وبعض الدول العربية.



أحداث مسرحية" مفتاح الكنز"



تبدأ الأحداث داخل إحدى الغابات حيث نرى الأسد (ملك الغابة) وهو مستاء من الأحوال السيئة التي تمر بها الغابة، وكيف ان معاونيه (القرد، الحمار والثعلب، والبغبغان والقط)، لا يستطيعون ان يجدوا حلًا لهذه المشكلات لأنهم جميعا جهلاء وليس لديهم اي خبرة يواجهون بها مشاكل نقص الموارد وقلة المياه في الغابة، الذي يهدد جميع الحيوانات بالجوع والعطش، لكن الوزير الأول لدى الملك القرد نعيم يخبره ان هذا كذب واشاعات، وان الحيوانات تعيش باستقرار فصدقه الأسد وكذب معاونيه،



يكشف البغبغان وجود انسان في الغابة عم حكيم، وعندما يحضرونه إلى الأسد يعرف منه إنه يحمل الكثير من الكنوز، والتي يستطيعون بها ان يصلحوا الكثير من المشاكل فيشكك الأسد في كلامه فيقرر ان يجرب، وتتوالى الأحداث في إطار الاثارة والتشويق.

آخر أعمال محمود عامر

والجدير بالذكر آخر أعمال محمود عامر مسلسل المداح 3 وهو من بطولة الفنان حمادة هلال، وعدد من الفنانين، أبرزهم الفنان خالد سرحان، محمد رياض، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، محمد عز، أحمد ماهر، لوسي، حنان سليمان، تامر شلتوت، يسرا اللوزي، خالد زكي، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد سمير فرج.