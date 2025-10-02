الرياض - كتبت رنا صلاح - يستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره جيبوتي خلال مواجهة مصيرية لحسم موقف المنتخب من التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026، إذ يلتقي الفريقان خلال مباراة الجولة التاسعة من دور المجموعات خلال التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، والمقامة في (كندا، المكسيك، والولايات المتحدة الامريكية)، ويحتاج المنتخب المصري لتحيق الفوز خلال هذه المباراة لضمان التأهل بشكل رسمي للمونديال بعد أداء مشرف خلال دور المجموعات، وفيما يلي نتابع معكم تفاصيل موعد مباراة مصر و جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة لها.

حلم التأهل "Egypt vs Djibouti"موعد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد مباراة مصر و جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026 على أن تقام في إطار الجولة التاسعة من دور المجموعات مساء يوم الأربعاء الموافق 8 من أكتوبر 2025 على أرض ملعب “العربي الزاولي” بالمغرب، وذلك على نحو المواقيت التالية:

الساعة 5:00 مساءً بتوقيت المغرب.

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

من المقرر أن تذاع أحداث المباراة الحاسمة بين منتخبي مصر و جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026 عبر قناة أون سبورت الفضائية، والتي حصلت على حقوق بث جميع مباريات المنتخب المصري خلال التصفيات لمونديال 2026، على أن يسبق المباراة استديو تحليلي احترافي مع نخبة من أهم نجوم الرياضة في مصر.

حكام مباراة مصر وجيبوتي

وفي نفس الإطار، فقد تم الإعلان رسميًا عن طاقم الحكام الذي سيتولى إدارة مباراة المنتخب المصري أمام جيبوتي خلال مباراة الجولة التاسعة والحاسمة في تصفيات كأس العالم 2026 وهم كالتالي:

حكم الساحة: الجابوني باتريس تانجي ميبيامي .

الحكم المساعد 1: الجابوني أبييني ندونج آموس .

الحكم المساعد 2: الجابوني إيتونو أوندو أوريل.

الحكم الرابع: دوس سانتوس أولاديو.

مشوار منتخب مصر إلى مونديال 2026

كان المنتخب المصري قد قدم أداء مشرف خلال تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 ضمن منتخبات المجموعة الأولى، والتي تضم كلا من (مصر، جيبوتي، بوركينا فاسو، سيراليون، إثيوبيا، غينيا بيساو)، حيث يتمكن المنتخب المصري من تصدر المجموعة برصيد 20 نقطة، بفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني الذي يحتله منتخب بوركينا فاسو برصيد 15 نقطة.