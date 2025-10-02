الرياض - كتبت رنا صلاح - قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الخميس، إنّه يتم الحديث مع حركة حماس لمعرفة رد فعلهم على هذه خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، لكن حذيرين للغاية، لوجود ثغرات تحتاج إلى سدها.

مصر: نتحاور مع حماس بشأن خطة ترامب لغزة

وأضاف عبدالعاطي، أنه في حال كان هنالك إرادة سياسية فأعتقد أن هذه الخطة الخاصة بغزة يمكن تنفيذها على أرض الواقع لكن الأمر يتطلب مشاركة.

وأشار إلى أن خطة ترامب بشأن غزة تحتاج إلى مزيد من المناقشات حول كيفية تنفيذها وخاصة فيما يتعلق بالحكم والترتيبات الأمنية.

وبين أن مصر "تدعم خطة ترامب ورؤيته لإنهاء الحرب في غزة".