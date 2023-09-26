ختام مخيّم صناعة الأفلام السينمائية المصاحب لمهرجان الباطنة السينمائي

المصنعة ـ «الوطن»:

ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان الباطنة السينمائي اختتم مخيّم صناعة الأفلام السينمائية فعالياته وحلقاته التي استهدفت تطوير مهارات المشاركين في صناعة الأفلام القصيرة، من خلال توجيههم وتعليمهم أسرار هذا المجال من قبل خبراء متمرسين، وتزويدهم بمهارات جديدة وبناء الثقة التي تمكنهم من التألق و التفوق في عالم صناعة الأفلام . وقال المخرج محمد العجمي مؤسس ومدير مهرجان الباطنة السينمائي : نهدف من خلال هذه الحلقات والمخيمات السينمائية إلى إنتاج أفلام ذات جودة عالية لتتنافس في المحافل المحلية والدولية وذلك من خلال استقطاب مدربين ذوي مهارات عالية لتدريب المشاركين، وقد هدف المخيَم إلى استقطاب المواهب الشابة الشغوفة بمجال صناعة الأفلام السينمائية القصيرة وتشجيعهم على صنع الأفلام والمشاركة بها بمهرجان الباطنة السينمائي والمهرجانات الأخرى المقامة على الصعيد المحلي والدولي.

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