ترامب: الاتفاق مع إيران يقترب والمفاوضات تسير بصورة بناءة

دبي - احمد فتحي في الاثنين 25 مايو 2026 02:55 صباحاً - سي إن بي سي_ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران “سيُبرم قريبًا”، مشيرًا إلى أن العلاقة مع طهران “مثمرة وتمضي نحو قدر أكبر بكثير من المهنية”.

وأضاف ترامب، وفق ما نقلته شبكة ABC News الأمريكية: “لا أستطيع الحديث عن الاتفاق. الأمر برمته يعود إليّ، وإذا كان هناك أي جديد فسيكون خبرًا سارًا. أنا لا أبرم صفقات سيئة”.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن الاتفاق النووي مع إيران في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما كان “من أسوأ الاتفاقات”، مضيفًا أنه منح طهران “مسارًا مباشرًا نحو السلاح النووي”.

كما شكر ترامب دول الشرق الأوسط على دعمها وتعاونها، معتبرًا أن ذلك سيعزز توسع اتفاقيات أبراهام، مضيفًا: “ومن يدري، قد تنضم إيران”.

وفي منشور عبر منصة Truth Social، جدد ترامب تأكيده أن إيران “لا يمكنها تطوير أو حيازة سلاح أو قنبلة نووية”، مشيرًا إلى أن الحصار سيظل قائمًا “وبكامل قوته” حتى التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه وتوقيعه.

وأضاف: “المفاوضات تسير بصورة منظمة وبناءة، وقد أوعزت لممثلي بعدم التسرع في إبرام أي اتفاق، فالوقت في صالحنا”.

وفي السياق ذاته، قال إسحق دار، وزير الخارجية الباكستاني، إن “تقدمًا كبيرًا” أُحرز في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بما يعزز التفاؤل بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية ودائمة.

كما هنأ شهباز شريف، رئيس الوزراء الباكستاني، الرئيس الأمريكي على ما وصفها بـ”الجهود الاستثنائية” لتحقيق السلام، مؤكدًا التزام بلاده بمواصلة المحادثات وأملها في استضافة الجولة المقبلة قريبًا.

وتسعى الولايات المتحدة وإيران إلى إبرام اتفاق نهائي بعد الإعلان عن تقدم في المحادثات، وسط تقارير إعلامية أمريكية أشارت إلى أن الاتفاق المرتقب يتضمن السماح للسفن بعبور مضيق هرمز، إلى جانب تخفيف العقوبات المفروضة على إيران، بينما سيتم تأجيل مناقشة ملف البرنامج النووي الإيراني إلى مفاوضات لاحقة.

من جانبه، قال محسن رضائي، المستشار العسكري للزعيم الأعلى الإيراني، إن إدارة إيران لمضيق هرمز “حق قانوني” لضمان الأمن القومي.

ونقلت وكالات أنباء إيرانية عن رضائي قوله إن “إدارة إيران لمضيق هرمز تنهي 50 عامًا من انعدام الأمن في الخليج”.

