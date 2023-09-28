قصور الثقافة تحتفل بالمولد النبوي الشريف على مسرح السامر (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهد عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويلمر فرنانديز سفير جمهورية فنزويلا بالقاهرة، الفنام تامر عبدالمنعم، الفنان علاء زينهم، فعاليات ليلة في حب الحبيب احتفالا بالذكرى المولد النبوي الشريف، برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة على مسرح السامر بالعجوزة.

وكان في استقبال الحضور فرقة التنورة التراثية بقيادة الفنان محمد صلاح التى قدمت مجموعة من فقراتها الفنية الاستعراضية، كما أقيمت أجواء كرنفالية مميزة لأبرز مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، كما تم توزيع الحلوى ابتهاجا بذكرى مولد والتى أضافت جوا من البهجة على نفوس الحضور.



تامر عبدالمنعم يعبر عن سعادته لوقوفه على خشبة مسرح السامر

من جانبه نقل الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية تحيات د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة للحضور، معربا عن سعادته بالوقوف على خشبة مسرح السامر المسرح العريق الذى وقف عليه أعظم الفنانين والشخصيات الفنية التى تركت بصمة لا تنسي على هذا المسرح. كما رحب عبدالمنعم بالسفراء وأعضاء مجلس النواب والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قدم الحقل النجم علاء زنيهم الذى وجة الشكر إلى وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة على إقامة هذا الحفل الكبير.



وانطلقت فاعليات الاحتفاليه باولى الققرات مع فرقة البحيرة للإنشاد الديني بقيادة المايسترو هشام علام، التى أبدعت بفقرات فنية متنوعة منها "يا رايحين للنبى الغالى".

أوبريت "ليلة في حب الحبيب"

أعقبها أوبريت "ليلة في حب الحبيب" لشيخ المداحين د.أحمد الكحلاوي، وبطولة الفنانة القديرة مديحة حمدي، والفنانة القديرة لبنى الشيخ، والطفلة هند الأنور من ذوي الهمم، أداء قرآني الفنان القدير خالد الذهبي، استعراضات رشا نور، إضاءة عز حلمي، تأليف سراج الدين عبد القادر، إخراج محمد صابر وبمشاركة فرقة المداح للإنشاد الديني.



وجاءت الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، وشهد الفعاليات حضور د. هانى كمال رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، لميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى مديرى عموم بالهيئة.

برنامج قصور الثقافة احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف

تأتي الاحتفالية ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف في كل المحافظات، حيث تشهد العديد من مواقعها على مدار الشهر الحالي تقديم أنشطة فنية وثقافية تقدم خلالها محاضرات وأمسيات وعروض إنشاد وفنون وورش متنوعة ومنها بالتعاون مع وزارة الأوقاف، مستخلصة الدروس والقيم المجتمعية من سيرة النبي العطرة كالتسامح وقبول الآخر والمواطنة.