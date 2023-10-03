قلعة نخل تحتضن ملتقى المواهب والإبداع فـي مجالات الفنون التشكيلية

نخل ـ من سيف بن خلفان الكندي:

احتضنت قلعة نخل مؤخرا ملتقى المواهب والإبداع الذي نظمته شركة نخل الأهلية للاستثمار بالتعاون مع الأهالي وبمشاركة من جماعة نخل آرت للفنون التشكيلية‬ وعدد من الرسامين بالولاية واشتمل الملتقى على فعاليات فنية ومعارض للصور والخط العربي والرسم على الماء وفن الأورجامي الياباني الذي يعتمد على طي الورق لتشكيل لوحات ومجسمات فنية متباينة الألوان، كما اشتمل الملتقى على فن التصوير الضوئي والتدريب على مهارات الكاراتيه.

كما اشتمل الملتقى على ركن لعرض عدد من المقتنيات من المصوغات الفضية والهدايا التذكارية للحرفي ناصر الحضرمي، وعلى هامش الملتقى، تم تنظيم حلقة عمل تدريبية في مجالات الرسم قدمها الفنان التشكيلي حمد بن سيف السليمي عضو الجمعية العمانية للفنون التشكيلية والمشارك بعدد من لوحاته وأعماله الفنية. واستهدف من خلالها مجموعة من الهواة من أطفال الولاية لتعريفهم بأساسيات الرسم باستخدام الألوان المائية.

وقد رعى فعاليات الملتقى المهندس سالم الغتامي رئيس مجلس إدارة شركة نخل الأهلية للاستثمار بحضور المهندس سيف بن سليمان الحضرمي الرئيس التنفيذي لشركة نخل الأهلية للاستثمار وعدد من الأهالي. وفي الختام قام راعي المناسبة بتكريم المشاركين في الملتقى والداعمين له.

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