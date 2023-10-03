مؤتمر يكشف تفاصيل ملتقى محافظة شمال الباطنة المسرحي الأول

صحار ـ من إبراهيم الفارسي:

شهد فندق شاطئ صحار امس الأول إقامة المؤتمر الصحفي الخاص بملتقى محافظة شمال الباطنة المسرحي الأول بحضور عدد من الإعلاميين يمثلون وسائل الاعلام المختلفة والمهتمين بالشأن المسرحي والفني تم خلاله الكشف عن الاعمال المسرحية المشاركة والجوائز المخصصة والمكرمين من الفنانين والفرق المسرحية .

النسخة الأولى للملتقى ستشهد تكريم فقيد المسرح والفن في محافظة شمال الباطنة الفنان الراحل سيف المؤمن صاحب فكرة إقامة ملتقى محافظة شمال الباطنة المسرحي على هامش الملتقى، وسيتم تكريم عدد من الفنانين وهم: محمد نور وعبدالكريم الصالحي وخميس البريكي، وتكريم مجموعة من المسرحيين وعدد من الفرق المسرحية. ويتضمن الملتقى عروضا مسرحية وتنفيذ حلقتين مسرحيتين الأولى حلقة عناصر العرض المسرحي من تقديم الفنان اسامه زايد والثانية عن المكياج المسرحي والسينمائي للفنان إبراهيم الجساسي. الجدير بالذكر أن ملتقى محافظة شمال الباطنة المسرحي الأول (المسرح الكوميدي) سينطلق 8 من أكتوبر الحالي وينتهي في 15 منه على مسرح جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصحار بمشاركة 7 فرق مسرحية.

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