سلطنة عمان ولبنان تناقشان تعزيز التعاون الثقافـي والعلمي

مسقط ـ العُمانية: زار معالي زياد المكاري وزير الإعلام بالجمهورية اللبنانية والوفد المرافق له جامعة السُّلطان قابوس أمس في إطار زيارته لسلطنة عُمان. وكان في استقباله صاحبُ السُّمو السّيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس الجامعة بحضور صاحبةِ السُّمو السّيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد مساعدة رئيس الجامعة للتعاون الدولي. وتهدف زيارة الضيف للجامعة إلى الاطلاع على الجانبين الثقافي والعلمي فيها . كما زار معالي زياد المكاري وزير الإعلام بالجمهورية اللبنانية والوفد المرافق له أمس جامع السُّلطان قابوس الأكبر، في إطار زيارته سلطنة عُمان حاليًّا. وقد استمع معالي الضيف خلال الزيارة إلى إيجاز عن تاريخ بناء الجامع وتعرّف على التصاميم التي بُني بها والتي تضم نماذج لمختلف التصاميم المعمارية العُمانية والإسلامية. واطّلع على المرافق التي يضمّها الجامع، مثل معهد العلوم الإسلامية والمكتبة وقاعة المحاضرات والمرافق الأخرى.

وفي وقت سابق كانت هناك زيارة لمعالي زياد المكاري وزير الإعلام بالجمهورية اللبنانية والوفد المرافق له امس الأول المتحف الوطني. وتجوَّل الضيف في أرجاء المتحف وأروقته، حيث استمع إلى شرح تعريفي موجز عنه، وما يحويه من مقتنيات حرفية تجسد مظاهر الحياة العُمانية الأصيلة. وتعرّف معاليه على ركن السُّلطان قابوس بن سعيد (أعزّ الرجال وأنقاهم) بقاعة عصر النهضة، ومجموعة من المقتنيات السلطانية أبرزها المقتنيات الشخصية والهدايا المُهداة للسلطان الراحل (طيب الله ثراه) من بعض قادة الدول الشقيقة والصديقة.

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