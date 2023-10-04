حلقة عمل وتطوير إنتاج سينمائي احترافـي للأفلام الروائية القصيرة بجمعية الفنون

تستهدف المستويات المتقدمة لإنتاج أفلام سينمائية احترافية مسقط ـ «الوطن»:

تتواصل بالجمعية العمانية للفنون حلقة عمل وتطوير الإنتاج السينمائي الاحترافي للأفلام الروائية القصيرة التي تنظمها دائرة المسرح والسينما بالمديرية العامة للفنون التي استهدفت 28 مشاركا ومشاركة من المستوى المتقدم وذوي المهارات في الإخراج وكتابة السيناريو والتصوير ممن لهم أعمال سابقة ويرغبون في تطويرها لعمل فيلم احترافي، والتي يقدمها المخرج محمد الكندي والمصور محمد الفارسي وتهدف الى صقل وتطوير مهارات الشباب في مجال الإنتاج كُل حسب اختصاصه والعمل على انتاج أفلام قصيرة سينمائية احترافية.

وأفادت لورا بنت سعيد السيابية رئيسة قسم السينما: تعتبر حلقة عمل وتطوير انتاج سينمائي احترافي للأفلام الروائية القصيرة من الحلقات التدريبية المهمة التي تقيمها الوزارة ممثلة بدائرة المسرح والسينما فهي تستقطب ذوي الخبرات والمهارات من مستويات متقدمة وهذا العام استهدفت ذوي الخبرة في مجال كتابه النصوص السينمائية والتصوير السينمائي والمونتاج الاحترافي، حيث نتطلع من خلالها الى إنتاج افلام سينمائية احترافية تواكب الصناعة السينمائية الدولية. أضافت: نهدف من خلال هذه الحلقة الى تطوير مهارات الشباب التخصصية كل في مجاله، كما نهدف ايضا الى زيادة رصيد إنتاج وزارة الثقافة والرياضة والشباب من الافلام السينمائية التي تليق باسم سلطنة عمان والمشاركة بتلك الأفلام في المهرجانات الدولية والمسابقات والمحافل السينمائية.

وأوضحت (السيابية) نتاج الحلقة سيكون خمسة أفلام مختلفة المواضيع بين الافلام الروائية والوثائقية، كما سيكون هناك نصيب لهذه الافلام للمشاركة بها في مسابقة الافلام الدعائية التابعة لجائزة الفنون والتي ايضا تقيمها الدائرة تشجيعا للشباب والشابات المشاركين في الحلقة.

وأشارت تم تقسيم المشاركين إلى خمس مجموعات من مختلف التخصصات حتى يستفيدوا من خبرات بعضهم ونركز في هذه الحلقة على الجانب العملي وعلى تدريب المشاركين على القيادة في العمل السينمائي وكيفية اخذ قرارات فنية سليمة تخدم قصة الفيلم وتخرجه بأفضل صورة احترافية.

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