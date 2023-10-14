منصة عين تدشن ستة كتب صوتية جديدة

مسقط ـ «الوطن»:

ضِمن مشروع الكتاب الصوتي العُماني، دشَّنت منصَّة عين، التابعة لوزارة الإعلام ستة كتب جديدة في مواضيع متنوعة، لتنضم إلى الكتب الثمانية والعشرين السابقة التي احتضنتها المنصة منذ بداية المشروع عام 2021م، وقد تنوعت الدفعة الجديدة من الكتب بين الأدب والفكر والدراسات الثقافية وقصص الأطفال. أول هذه الكتب الجديدة كتاب (الرسالة الحضارية للأدب العُماني) وهو عبارة عن مجموعة من الأبحاث والدراسات الأدبية لباحثين من عُمان وماليزيا والأردن وفلسطين والجزائر والمغرب، عمل على تحريرها وإعدادها للنشر كلٌّ من البروفيسور وليد فكري فارس والدكتور صالح الزهيمي والأستاذ سلطان الشيباني. وتسعى هذه الدراسات كما كتب محررو الكتاب إلى (التعريف بالأدب العُماني ورجالاته، ومصنّفاته، ورصد وجوه التأثّر والتأثير في الأدب العُماني، ونبش المخطوطات الأدبية العُمانية والكشف عنها، وإبراز الوجه الحضاري للأدب العُماني). وقد قرأ هذا الكتاب المذيع بدر الشيباني وأخرجه للمنصَّة المخرج علي العجمي. أمَّا الكتاب الثاني فهو (مذاق الصبر)، السيرة الذاتية للكاتب العُماني محمد عيد العريمي، الصادرة في طبعتها السادسة عن مؤسسة بيت الغشام للصحافة والنشر والترجمة والإعلان عام 2016م، والتي يسرد فيها العريمي سيرته مع الإعاقة الجسدية منذ تعرضه لحادث سير في ثمانينيات القرن الماضي وهو في الطريق من ولايته صور إلى حقل نفط في الصحراء، حيث يعمل، ما أدَّى إلى إصابته بشلل رباعي غيَّر مجرى حياته، وهي سيرة عامرة بالمواقف الإنسانية والدروس والعبر في كيفية تحدِّي الإنسان للإعاقة وصنع حياة جديدة. قرأ الكتاب بصوته الشاعر والكاتب إبراهيم سعيد، وأخرجته للمنصَّة أمينة العامرية. من الكتب التي دُشِّنتْ أيضًا قصة للأطفال بعنوان (فتى المانجو) وهي قصة مستلهمة من التراث كتبتْها أمامة مصطفى اللواتي ووضع لها الرسوم المصاحِبة الفنان الإيراني حسين آسفند، وصدرت عام 2022 عن الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء بالتعاون مع دار (الآن ناشرون وموزعون) الأردنية. يسرد الكتاب حكاية الأمير سنان الذي يخرج من بلده بحثًا عن أميرة اسمها جلاب خاتون، فيجدها ويتزوجها ويرزقان بطفلين، ثم تقع مجموعة من الأحداث التي تفرّق شمل الأسرة قبل أن تنفرج الأمور ويعود الجميع إلى مملكتهم ليعيشوا في سعادة وهناء. قرأت القصة المذيعة عائشة الهنائية، وأخرجتها صوتيًّا المخرجة حنان المعمرية. كما دشَّنت منصَّة عين أيضًا الكتاب الصوتي (براهمة العالم ومنبوذوه: دراسات في النظام العالمي) للمفكّر الكيني ذي الأصول العُمانية علي الأمين المزروعي، وهو كتاب صدر عن مجلة نزوى في يناير 2015م، بعد شهور قليلة من وفاة المزروعي، حيث اختار المترجم أحمد حسن المعيني مقالات متفرقة للمفكّر الراحل في الشؤون العالمية، القاسم المشترك بينها أنها تطرح رؤى نقدية في سياسة القوى العظمى وطبيعة الدولة الحديثة والنظام العالمي والحضارة الغربية. وقد قرأ هذا الكتاب بصوته الإعلاميّ صالح العامري، وأخرجه لمنصَّة عين خالد درويش أولاد ثاني. وعن سلسلة إصدارات مجلة نزوى أيضًا دشَّنت المنصَّة كتاب (من تاريخ الموسيقى في عُمان: إشكاليات ونصوص) الصادر عام 2016م للكاتب والباحث وليد النبهاني، وهو عبارة عن دراسة تاريخية تتتبّع أبرز الإشكالات التي واجهت تأريخ الموسيقى في عُمان، وتسعى للكشف غوامض لم تتوصل إليها الدراسات السابقة، راصدةً نصوصًا من التراث العربي يمكن الاستعانة بها لتأريخ الموسيقى وآلاتها في عُمان. وقد قرأ الكتاب بصوته المذيع إبراهيم اليحمدي، وأخرجه للمنصَّة أسعد الرئيسي، أمَّا الكتاب السادس الذي دشَّنته منصَّة عين فهو كتاب (فقه التطرف) للباحث بدر العبري، الصادر في طبعته الثانية عن الجمعية العُمانية للكتَّاب والأدباء بالتعاون مع دار الرافدين عام 2023م، والذي يتضمن رؤية تحليلية ونقدية في جانب التطرف الديني وعلاجه على أُسُس من التعارف والتعايش والتسامح والمحبة بين البشر جميعًا. قرأ الكتاب بصوته المذيع خالد السلامي، وأخرجه للمنصَّة أسعد الرئيسي. جدير بالذكر أنَّه جارٍ العمل حاليًّا على كتب صوتية أخرى ستدشنها منصَّة عين في الأسابيع القليلة القادمة.