طريقة استخدام العرق سوس للحصول على بشرة صافية بشكل سريع

طريقة استخدام العرق سوس للحصول على بشرة صافية بشكل سريع

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسى العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع بالمنطقة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسى العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع بالمنطقة

كيف سقط تجار الدولار الدليفري بـ 11 مليون جنيه في 24 ساعة؟

كيف سقط تجار الدولار الدليفري بـ 11 مليون جنيه في 24 ساعة؟

وزير الخارجية ونظيره التنزاني: سد جوليوس نيريري يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية

وزير الخارجية ونظيره التنزاني: سد جوليوس نيريري يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية

لبنان: 4 شهداء و8 جرحى إثر غارة صهيونية

لبنان: 4 شهداء و8 جرحى إثر غارة صهيونية

أخبار اليمن : الإنذار المبكر يحذر من إنهيارات صخرية متوقعة

أخبار اليمن : الإنذار المبكر يحذر من إنهيارات صخرية متوقعة

النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

الرئيسية الارشيف فن ومشاهير

ضرب. موجعة لباريس سان جيرمان قبل مباراة الإياب...

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ضرب. موجعة لباريس سان جيرمان قبل مباراة الإياب...

ضرب. موجعة لباريس سان جيرمان قبل مباراة الإياب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 01:30 مساءً - لم تكتمل فرحة باريس سان جيرمان بانتصاره الملحمي على بايرن ميونخ (5-4)، حيث تحوم الشكوك حول الحالة البدنية للنجم أشرف حكيمي ، فبينما كانت الجماهير تحتفل بالخماسية، كانت الأنظار تتجه بقلق نحو الظهير المغربي الذي أنهى المباراة بوضعية أثارت الكثير من التساؤلات، مما يضع لويس إنريكي في مأزق فني قبل معركة الإياب الحاسمة في ألمانيا.

كواليس إصابة أشرف حكيمي في الدقائق الأخيرة أمام بايرن ميونخ

وفقاً لشبكة "RMC" الفرنسية، سقط حكيمي أرضاً في الدقيقة 88 بعد احتكاك مع كونراد لايمر، ممسكاً بمؤخرة فخذه الأيمن في إشارة واضحة لإصابة عضلية.

ورغم آلامه، اضطر حكيمي لإكمال اللقاء نظراً لنفاد تبديلات الفريق الباريسي، حيث قام لويس إنريكي بتغيير مركزه إلى الأمام لتقليل المجهود البدني وحماية الفريق من النقص العددي، في مشهد جسد تضحية اللاعب رغم وضوح معاناته.

كابوس الإصابات يطارد المغربي الدولي أشرف حكيمي 

تثير هذه الإصابة مخاوف مضاعفة لدى الطاقم الطبي لباريس سان جيرمان، خاصة وأن حكيمي يمتلك سجلاً مقلقاً هذا الموسم؛ حيث غاب لمدة شهرين في نوفمبر الماضي بسبب التواء في الكاحل تعرض له أمام الخصم ذاته.

وينتظر الجميع نتائج الفحوصات الطبية لتحديد ما إذا كان حكيمي سيلحق بلقاء العودة في "أليانز آرينا"، أم أن "فخ" الإصابات العضلية سيحرم باريس من أهم مفاتيح لعبه في الأمتار الأخيرة من البطولة.

محمد نصر

الكاتب

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

أخبار ذات صلة

0 تعليق