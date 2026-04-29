ضرب. موجعة لباريس سان جيرمان قبل مباراة الإياب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 01:30 مساءً - لم تكتمل فرحة باريس سان جيرمان بانتصاره الملحمي على بايرن ميونخ (5-4)، حيث تحوم الشكوك حول الحالة البدنية للنجم أشرف حكيمي ، فبينما كانت الجماهير تحتفل بالخماسية، كانت الأنظار تتجه بقلق نحو الظهير المغربي الذي أنهى المباراة بوضعية أثارت الكثير من التساؤلات، مما يضع لويس إنريكي في مأزق فني قبل معركة الإياب الحاسمة في ألمانيا.

كواليس إصابة أشرف حكيمي في الدقائق الأخيرة أمام بايرن ميونخ

وفقاً لشبكة "RMC" الفرنسية، سقط حكيمي أرضاً في الدقيقة 88 بعد احتكاك مع كونراد لايمر، ممسكاً بمؤخرة فخذه الأيمن في إشارة واضحة لإصابة عضلية.

ورغم آلامه، اضطر حكيمي لإكمال اللقاء نظراً لنفاد تبديلات الفريق الباريسي، حيث قام لويس إنريكي بتغيير مركزه إلى الأمام لتقليل المجهود البدني وحماية الفريق من النقص العددي، في مشهد جسد تضحية اللاعب رغم وضوح معاناته.

كابوس الإصابات يطارد المغربي الدولي أشرف حكيمي

تثير هذه الإصابة مخاوف مضاعفة لدى الطاقم الطبي لباريس سان جيرمان، خاصة وأن حكيمي يمتلك سجلاً مقلقاً هذا الموسم؛ حيث غاب لمدة شهرين في نوفمبر الماضي بسبب التواء في الكاحل تعرض له أمام الخصم ذاته.

وينتظر الجميع نتائج الفحوصات الطبية لتحديد ما إذا كان حكيمي سيلحق بلقاء العودة في "أليانز آرينا"، أم أن "فخ" الإصابات العضلية سيحرم باريس من أهم مفاتيح لعبه في الأمتار الأخيرة من البطولة.