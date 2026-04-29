ضربة قوية لـ جيسوس.. قائمة غيابات النصر ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 01:30 مساءً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي لخوض مواجهة كلاسيكو من العيار الثقيل أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة 30 من دوري روشن السعودي، في لقاء يحتضنه ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض.

ترتيب النصر في الدوري السعودي

يدخل “العالمي” المواجهة بقيادة مدربه جورجي جيسوس، وهو يتربع على صدارة جدول الترتيب برصيد 76 نقطة، ساعيًا لمواصلة سلسلة الانتصارات وتعزيز حظوظه في التتويج باللقب، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور في هذه القمة المرتقبة.

غيابات تضرب النصر قبل الكلاسيكو

رغم الجاهزية الكبيرة لعناصر الفريق الأساسية، يواجه النصر أزمة واضحة في مركز حراسة المرمى، بعد تأكد غياب الحارس راغد النجار بسبب إصابة قوية في الرباط الصليبي، والتي ستبعده حتى نهاية الموسم.

كما قرر الجهاز الفني استبعاد حيدر عبد الكريم من قائمة المباراة لأسباب فنية، في إطار سعي المدرب لاختيار العناصر الأكثر جاهزية لهذه المواجهة الصعبة.

وفي سياق التحضيرات، يفاضل جيسوس بين الثنائي أنجيلو وإينيجو مارتينيز، لاختيار أحدهما ضمن التشكيل الأساسي وفقًا لاحتياجاته التكتيكية أمام قوة الأهلي.

موعد مباراة النصر ضد الأهلي

تُقام مباراة النصر ضد الأهلي يوم الأربعاء 29 أبريل 2026، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في مواجهة قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد ملامح بطل الدوري هذا الموسم.